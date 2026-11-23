На хартия преходът към беземисивен транспортзвучи много лесно, докато не стъпиш на реалния асфалт с тридесет и осем тона товар зад гърба си. През 2025 година делът на новите електромобили расте главоломно в Европейския съюз, но при електрическите влекачи показателят стига едва 1,6%. На фона на този ръст на машините на батерии, безспорният господар в тежкия сегмент продължава да бъде познатият до болка дизелов мотор – сметка, която нито един превозвач не може да си позволи да сбърка.

За пръв път германската статистическа служба Destatis, позовавайки се на данни от Eurostat, разграничи пазара на тежки търговски машини на класически камиони с фиксирана каросерия и влекачи с полуремарке. Подобен разрез дава много по-точна представа за случващото се от общите обобщения на асоциацията ACEA. Оказва се, че класическите електрически камиони над 3,5 тона се адаптират малко по-осезаемо: от общо 126 600 новорегистрирани превозни средства от този тип в ЕС през миналата година около 9 800 са изцяло електрически.

При тежките влекачи сметката е още по-сурова, тъй като изискванията за автономен пробег и полезен товар са далеч по-строги. От регистрираните през 2025 година 157 500 нови влекача в Европейския съюз едва 2 500 са на ток, макар посоката на промяна да остава възходяща. По данни на Destatis през 2025-а 89% от новите камиони над 3,5 тона в ЕС са разчитали изключително на дизелово задвижване, а при влекачите дялът на дизела достига 94,7%.

Любопитното е как географията преобръща очакванията. В абсолютни числа най-много класически електрически камиони са купили в Германия – близо 4 200 бройки, но като относителен дял челната позиция принадлежи на Нидерландия, където цели 45,6% от новите машини в този клас са без изпускателна тръба. Още по-изненадващо е подреждането при влекачите, където Гърция излиза начело с 11,2% дял на електрическите екземпляри и оставя зад себе си пазари като Швеция и Нидерландия.

Като цяло в ЕС през 2025 година са продадени 12 300 тежкотоварни електрически превозни средства, докато ACEA отчита 12 858 броя, тъй като в нейната статистика влизат едновременно изцяло електрическите модели и plug-in хибридите. По-високи темпове на електрификация се виждат извън границите на съюза – в Исландия делът на електрическите камиони вече е 31%, а в Швейцария достига 27%.

В България пък картината при тежкотоварния транспорт е още по-консервативна, макар при леките коли на ток да се отчита осезаем подем през последните месеци. Местните превозвачи разчитат предимно на дизелови камиони и влекачи за международни и вътрешни курсове, тъй като мегаватната зарядна инфраструктура по основните коридори тепърва се развива, а цената и полезният товар на електрическите тежкотоварни машини трудно се връзват с реалните маржове в бранша. Така у нас електрификацията в професионалния автопарк остава в начален стадий и разчита основно на по-високата динамика при леките превозни средства и разширяването на общите зарядни точки в страната.

Междувременно натискът от Брюксел не оставя място за отлагане. Европейският съюз е заложил изискване производителите да свият емисиите от новите камиони с поне 45% до 2030 година, а при неизпълнение ги грозят солени многомилионни глоби – реалност, която принуждава бранша да търси баланс между строгите регулации и твърдите икономически сметки на превозвачите.