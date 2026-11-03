Приема ли Tesla поръчки за робота Optimus?

Tesla все още не приема поръчки или резервации за хуманоидния робот Optimus. Информацията за възможен списък с чакащи в началото на декември беше отхвърлена от Илон Мъск с кратък отговор: „Не.“

Мъск е реагирал на въпрос в социалната мрежа X дали потребители ще могат да поръчат робота през декември. Отговорът му е публикуван на 1 ноември и противоречи на информация, разпространявана два дни по-рано. Очакването за записвания тръгва от изказване на Модар Алауи - технологичен предприемач и инвеститор в хуманоидна роботика, който организира конференцията Humanoids Summit. Събитието ще се проведе на 1 и 2 декември в Сан Матео, Калифорния.

Пред The San Francisco Standard Алауи е посочил, че Tesla може да отвори възможност за записване на индивидуални клиенти около конференцията. Според него по-голямата част от първите роботи ще бъде предназначена за компании, а по-малка част ще бъде отделена за частни купувачи. Tesla не е потвърдила нито този план, нито конкретен график за резервации.

Отговорът на Мъск изключва възможността за потребителски поръчки през декември, но не дава категоричен отговор дали Tesla може да създаде необвързващ списък с чакащи. Такъв списък би позволил на желаещите да заявят интерес, без това да представлява официална поръчка или платена резервация. В редица публикации се споменава цена от 20 000 долара, но тази сума остава само оценка. Tesla не е публикувала официална цена за нито една версия на робота, нито е съобщавала дали ще се изисква такса за резервация.

Компанията не е потвърдила и как ще разпредели първите бройки между корпоративни и индивидуални клиенти. Не е ясно също дали първоначалният модел ще се продава директно, ще се предоставя под наем или ще бъде използван по друг търговски модел. Мъск бе посочил края на 2027 година като ориентир за първи доставки на Optimus към компании извън Tesla. Тогава може да започнат и продажби към широката публика, но срокът зависи от решаването на технически проблеми, свързани с изкуствения интелект, продължителността на работа и електромеханичната конструкция на робота.

Версията Optimus V3 се очаква да бъде първата, която Tesla ще доставя, но и това не е официално потвърдено от компанията. Засега няма публични данни за окончателна цена, точен брой на първите бройки или конкретна процедура за записване. Така около робота остават две различни теми: възможен необвързващ списък с чакащи около конференцията през декември и реалните поръчки, които според отговора на Мъск няма да бъдат достъпни за потребители през този месец.