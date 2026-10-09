"Преродената" Honda NSX е готова

Японската икона Honda NSX получи втория си живот по най-впечатляващия възможен начин благодарение на съвместния проект между дългогодишния европейски партньор на марката в мотоспорта JAS Motorsport и легендарното италианско студио Pininfarina. Резултатът от това мащабно сътрудничество носи името Tensei – дума, която в превод от японски означава „прераждане“, и представлява ултра ексклузивен рестомод, съчетаващ класическата аналогова душа на оригинала с най-съвременните постижения на инженерната мисъл.

Всеки един от автомобилите започва своя път като оригинален екземпляр от първото поколение NSX, чието шаси преминава през прецизно лазерно сканиране и сериозно подсилване с карбон-кевларени елементи около централния тунел и носещите колони. Дизайнерите от Pininfarina са съумели да запазят разпознаваемия силует на легендарния модел, като същевременно омекотяват ръбовете и добавят по-агресивни аеродинамични детайли, включително по-дълбоки странични въздуховоди и преработени задни антикрила. Най-голямата радост за феновете е запазването на емблематичните отварящи се фарове, които тук са преродени с модерни и компактни LED светлини, монтирани върху прецизен титаниев механизъм.

Истинското сърце на този проект обаче се крие зад седалките, където британските специалисти по състезателни двигатели от Judd Power са променили оригиналния шестцилиндров агрегат. Работният обем на атмосферния мотор е увеличен до 3.5 литра, а благодарение на нови колянови валове, разпределителни валове и титаниеви клапани, двигателният отсек генерира мощност от над 410 конски сили при 8500 оборота в минута. Липсата на турбокомпресори или хибридни системи гарантира мигновена реакция при подаване на газ и невероятен акустичен спектакъл, подсилен от специална изпускателна система от Inkonel.

Тяговата сила се предаде към задните колела посредством прецизна шестстепенна механична трансмисия и механичен диференциал с ограничено приплъзване. Със сурово тегло от едва 1250 килограма и спирачна система с карбон-керамични дискове Brembo, скрити зад централно захванати джанти с размер 19 цола отпред и 20 цола отзад, Tensei издига динамиката на съвсем ново ниво. От това инженерно бижу ще бъдат произведени едва 35 бройки, като цената на всяка от тях стартира от около 880 000 евро без да се включва стойността на самия донорен автомобил.