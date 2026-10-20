Honda CR-V с мащабна трансформация

Стратегически завой предстои за един от най-продаваните бестселъри в автомобилния свят. Японският гигант Honda подготвя фундаментална промяна за следващото поколение на емблематичния си SUV модел CR-V, чийто дебют се очаква в началото на 2027 година като автомобил за моделната 2028 година. Основният акцент при смяната на генерациите пада върху радикално преосмисляне на задвижващата система, включително пълна отмяна на стандартните версии с чист вътрешно горене мотор за Северна Америка.

От ключово значение за бъдещето на марката е запазването на силни позиции в силно конкурентния сегмент на семейните всъдеходи. На пазара в САЩ CR-V реализира обем от продажби, съпоставим с общите резултати на легендарните седани Accord и Civic взети заедно. Основният съперник Toyota RAV4 вече заложи изцяло на хибридна задвижваща линия. В момента актуалната Honda CR-V все още разграничава клиентите си – по-бюджетните изпълнения залагат на стандартен бензинов агрегат, а върховите разчитат на бензиново-електрическа система.

Новата стратегия на марката включва въвеждането на авангардна хибридна система, чиито производствени разходи са намалени с близо 30 спрямо настоящия агрегат. Подобно свиване на себестойността е от решаващо значение, тъй като в момента базовите нива на модела са осезаемо по-скъпи от тези на директни конкуренти като Nissan Rogue, KIA Sportage и Hyundai Tucson. Чрез оптимизацията производителят ще може да предложи достъпни ценови прагове, без това да оказва натиск върху рентабилността.

Съществена техническа промяна засяга и системата за задвижване на четирите колела. Настоящото механично връзване между axles ще отстъпи място на напълно електрифицирано задвижване на задния мост. Подобно инженерно решение, съчетано с обновената хибридна инсталация, цели постигането на значително подобрена горивна ефективност, изключително осезаема при дълги преходи по магистрала.

Основен ориентир по отношение на пробега остава Toyota RAV4, чиито определени изпълнения постигат впечатляващия автономен пробег от близо 965 километра с един резервоар. За сравнение, сегашният CR-V Hybrid със задвижване на четирите колела регистрира среден разход от приблизително 5,9 литра на сто км в градски условия и около 6,9 литра при извънградско шофиране. За постигането на по-висока ефективност инженерите обмислят замяната на досегашния двулитров атмосферен двигател с по-компактен 1,5-литров бензинов турбоагрегат.

Промените няма да подминат и интериора, където се предвижда сериозен скок в дигитализацията. В пиковите оборудвания се очаква внедряването на голям 12,3-инчов мултимедиен дисплей, познат от актуалния Accord, докато базовите изпълнения ще запазят 9-инчовия екран. Пакетът от асистенти за сигурност ще бъде разширен с подобрен адаптивен темпомат и усъвършенствана система за поддържане на пътната лента, допълнени от функции като вентилация на предните седалки и камери за 360-градусов периметров обзор.

За почитателите на приключенията извън павираните пътища ще остане специфичната модификация TrailSport. Паралелно с това марката проучва възможността за пускане на plug-in хибридна версия на северноамериканския пазар – модификация, която вече се предлага успешно на други световни пазари. За мащаба на този потенциал подсказва фактът, че при основния конкурент Toyota подобно зареждащо се от мрежата изпълнение генерира близо 13 процента от общите продажби на RAV4 в САЩ за първите девет месеца на годината.