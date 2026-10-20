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Наистина ли може да лети новият суперавтомобил на Tesla?

Наистина ли може да лети новият суперавтомобил на Tesla?

20 Октомври, 2026 12:30 443 9

  • tesla-
  • roadster

Първи по-задълбочен поглед към Tesla Roadster 2028

Наистина ли може да лети новият суперавтомобил на Tesla? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на високоскоростните технологии получи своето най-екстремно изражение с официалното разкриване на прототипа Tesla Roadster, чието серийно производство е планирано за 2028 година. Както вече ви показахме, американският производител демонстрира прототип, предназначен да прекрои представите за физическите възможности на суперавтомобилите. Базиран на изцяло нова платформа и носещ вдъхновение от емблематичния клиновиден дизайн на Lotus Esprit S1 от 70-те години, моделът залага на конструкции от въглеродни влакна, титаниева защита на батерията и врати тип "пеперуда", които оформят T-top каросерия. Интериорът е напълно ориентиран към водача, като разполага с ъглов волан, ръчно регулируеми състезателни педали и насочен към пилота централен екран с червена графика.

Техническите параметри на задвижването надхвърлят стандартните автомобилни норми. Архитектурата разчита на модифицирана Plaid система с два електромотора, които осигуряват над 1 мегават мощност – приблизително 1500 конски сили и около 1355 Нм въртящ момент при целево тегло на каросерията от 1700 кг. Захранването се осигурява от цилиндрични клетки тип 4680 с капацитет над 100 kWh, като 800-волтовата система позволява зареждане от 10% до 80% за около 10-12 минути. За оптимално пътно поведение е предвидено адаптивно хидравлично окачване с възможност за снижаване на клиренса с 40 мм, карбоново-керамични спирачки и завиваща задна ос. В гамата на модела се очертават три радикални модификации:

Базовото изпълнение Performance

Наистина ли може да лети новият суперавтомобил на Tesla?

залага на сложна активна аеродинамика. В задната част са монтирани четири високоскоростни електрически вентилатора, които в комбинация със спускащи се странични завеси изсмукват въздуха изпод подподовия панел, създавайки зона на отрицателно налягане и мощна притискаща сила дори в неподвижно състояние. Система от подвижни предни панели, странични "баржбордове" за охлаждане на спирачките и голямо задно крило с функция на въздушна спирачка осигуряват ускорение от 0 до 100 км/ч за под 1.6 секунди и максимална скорост над 340 км/ч. Началният депозит за резервация на тази версия възлиза на 46 000 евро, при прогнозирана крайна цена над 230 000 евро.

Втората степен Thrust

Наистина ли може да лети новият суперавтомобил на Tesla?

добавя технология от SpaceX – композитен съд под налягане (COPV) с обем 200 литра, съхраняващ сгъстен азот при 690 бара. Чрез задвижващи механизми, заимствани от хуманоидния робот Optimus, газът се изпуска през четири дюзи със студен газ (CGT) в задната част. Тази допълнителна реактивна реакция позволява катапултиране от 0 до 100 км/ч за под една секунда и развиване на максимална скорост от близо 610 км/ч. Изискваният депозит за заявка тук е 230 000 евро.

Върховият вариант Rocket

Наистина ли може да лети новият суперавтомобил на Tesla?

премахва пътническата седалка, за да интегрира разширен резервоар за азот с обем 600 литра и общо десет реактивни дюзи, разположени около колелата и в носа. Системата генерира вертилкална подемна сила за краткотрайни отскоци във въздуха и страничен контрол на посоката. Тази екстремна версия ще се предлага единствено чрез специални покани от страна на производителя.

Дали новият суперавтомобил на Tesla наистина може да лети

зависи изцяло от дефиницията за летателно средство, но от инженерна гледна точка отговорът е по-скоро положителен. Използвайки технологията за реактивна реакция със сгъстен азот под високо налягане от SpaceX, екстремните модификации на модела буквално успяват за кратко да отделят четирите колела от асфалта и да извършват прецизни маневри във въздуха. Макар това да не превръща роудстъра в традиционен самолет за продължителни полети, той категорично преодолява границите на конвенционалната автомобилна физика, доказвайки, че границата между сухопътния транспорт и ракетната техника вече е окончателно заличена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слънчасалия

    0 2 Отговор
    Тесльо.Скоро се очаква поле до Марс с Тесла.

    12:32 20.10.2026

  • 2 не разбира се

    2 1 Отговор
    за да лети трябва да му закачат цистерна

    Коментиран от #7

    12:32 20.10.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Това го гледах видеото в тубата още преди няколко дни 👎🏿

    12:32 20.10.2026

  • 4 Хахахаха

    5 3 Отговор
    Колите в русия отдавна летят! Особено на генералите!

    Коментиран от #8

    12:33 20.10.2026

  • 5 Пич

    2 0 Отговор
    Медията ни остави само с такива статии, и снимки на голи жени!!!
    Друго вече не може да се коментира свободно във "Факти"!!!

    12:38 20.10.2026

  • 6 хаха

    0 1 Отговор
    Не, не може да лети. Цялото представяне на живо беше симулация. Щом не е направено от социалисти след поне 10г комисии да одобрят директиви с регулация дали ще е опасно за наблизо прелитащи гълъби и да се плати на поне 10 НПОта да направят оценка на този риск в рамките на 20г нищо не може да е реално.

    12:40 20.10.2026

  • 7 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "не разбира се":

    Особено ако така Ганьо се изпреварва на ам Тракия 😁

    12:40 20.10.2026

  • 8 миличка нещо си възпалена

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    обичаш да хапваш ромска наденица до картофите ох милата ми

    12:44 20.10.2026

  • 9 Аха ха

    0 0 Отговор
    Ей така Бай Дончо, ще се отърве от Зеления шмъpдел, ще накара Илон да му подари една тесла и ще го изстреля, към Марс да проси от марсианците червен пясък😅

    12:48 20.10.2026