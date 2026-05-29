Tesla все още държи короната, но евтините китайски коли я настигат

Макар глобалният пазар на автомобили на ток да изглежда необятен и пренаселен, реалното разпределение на силите показва стряскаща концентрация на върха. По данни на Международната агенция по енергетика, по пътищата на планетата се търкалят над 2500 модификации на леки коли, от които над 630 се задвижват изцяло от батерии. Простата аритметика обаче вади наяве един шокиращ факт – едва пет конкретни модела държат колосалния 20-процентен пай от абсолютно всички световни продажби.

Над всички очаквано дефилира абсолютният властелин Tesla Model Y, който прибира зашеметяващите близо 8% от глобалния пазар на чисти електромобили. Веднага след него се нарежда по-малкият му събрат Tesla Model 3 с пазарен дял от 3,6%. Въпреки настъплението на десетки нови брандове, американският пионер Илон Мъск продължава да държи юздите на глобалната електрификация благодарение на своето златно дуо.

Останалите три позиции в престижната петица обаче говорят на чист китайски език. Бронзът отива при симпатичния Geely Geome Xingyuan, който захапва 3,5% от пазара. Плътно зад него с 3,1% се нарежда легендарното градско кубче Wuling HongGuang Mini, а челната петица се затваря от бюджетния BYD Seagull с кръглите 3%.

Тук обаче идва и разковничето! Основното оръжие на китайското трио срещу американския хегемон не са умопомрачителните конски сили или луксозният интериор, а безсрамно ниската цена. На родна земя в Китай и трите азиатски минита стартират от базови нива под психологическата граница от 10 000 долара.

За да си го представите по-ясно: Geely Geome Xingyuan струва едва 9 700 долара и в топ версиите си предлага 40-киловатчасова батерия за пробег до 410 км (по китайския цикъл CLTC). BYD Seagull отваря офертите от смешните 8 000 долара със сходни параметри, а спартанският Wuling HongGuang Mini е истински пазарен шок със стартова цена от 6 500 долара. За сравнение, най-евтината Tesla Model Y в Щатите излиза малко под 40 000 долара, а в Китай – около 36 700 долара.

Тази брутална ценова пропаст обяснява защо евтините азиатски „джобни“ коли успяват да се борят по обем с глобалния бестселър на Мъск. Купувачите масово започват да мислят с портфейлите си, търсейки не най-наточената технологична играчка, а най-евтиния и практичен билет за света на електромобилността.

В Китай близо 30 на сто от продадените електрифицирани превозни средства струват под 20 000 долара. В Америка картинката е коренно различна и направо обърната с краката нагоре – едва една пета от електромобилите там падат под 40 000 долара, а лъвският дял от 85% се държи от огромни, лакоми за енергия SUV-та и пикапи.

Ето защо електрическата революция се движи на два напълно различни пасажа. Докато богатият Запад залага на тежки и скъпи кросоувъри, то в Азия и развиващите се пазари истинският двигател на прогреса са малките, достъпни градски колички с компактни батерии. Пазарът обаче няма намерение да спира – ако през 2020 година на пазара имаше едва 440 модела с кабел, то сега бройката им набъбна сериозно, а прогнозите сочат, че до края на десетилетието асортиментът ще нахвърли внушителните 1250 предложения.