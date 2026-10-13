Tesla изоставя името Full Self-Driving в Европа

Tesla замени обозначението „Full Self-Driving“ с „Tesla Assisted Driving“ на европейските си сайтове. Промяната вече е въведена в Германия, Испания, Швеция, Нидерландия и други пазари, а компанията е актуализирала и онлайн ръководствата за собствениците. В САЩ системата продължава да носи името Full Self-Driving. Преименуването идва на фона на натиска за одобрение на технологията в целия Европейски съюз. Става дума за система за подпомагане на водача, която може да поема определени задачи, но не управлява автомобила напълно самостоятелно във всички ситуации. Водачът трябва да следи пътя и да е готов да се намеси.

Германското федерално министерство на транспорта съобщи, че Tesla е предложила новото име след разговори с германските власти. Транспортният министър Щефан Билгер определи старото обозначение като подвеждащо, тъй като системата „не поема цялата задача по управлението“. По думите му водачът остава отговорен за безопасното управление на автомобила. Reuters съобщи, че регулатори в няколко европейски държави са изразили притеснения, че названието Full Self-Driving може да създаде у шофьорите погрешно усещане, че автомобилът може да се движи сам във всяка ситуация и без постоянен контрол от човека. Това е възможно въпреки уточнението „Supervised“, което Tesla използваше към името на системата.

Промяната следва приблизително шест месеца след като нидерландският регулатор RDW даде зелена светлина за въвеждането на системата след продължителни тестове. По-късно одобрение дадоха още Хърватия, Словения, Чехия, Естония, Литва, Дания и Белгия. Така системата вече е разрешена в осем държави от ЕС, а одобрение от Словакия се очаква скоро. Илон Мъск определя технологията като важна за бъдещето на Tesla и настоява за разрешаване на системата в целия ЕС. Предвиденото за този месец гласуване обаче е отложено за декември.

За въвеждане на системата в целия съюз е необходимо квалифицирано мнозинство от 15 от общо 27 държави членки. Новото име може да отстрани един от основните регулаторни проблеми, но не променя изискването водачът да остава внимателен и да носи отговорност за управлението.