Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

Когато технологичните граници между автомобилостроенето и аерокосмическата индустрия се стопят, резултатът е машина, която сякаш е излязла от футуристичен научнофантастичен филм или детска играчка на Hot Wheels. Дългоочакваното завръщане на Tesla Roadster надигна сериозна вълна от дискусии в глобален мащаб след впечатляваща демонстрация, в която ултрамодерният електрически спортен автомобил използва ракетни технологии, за да се отлепи от земята и да изпълни контролиран полет под звука на аплодисментите на милиардера Илън Мъск.
Същността на този инженерен пробив се крие в специално разработения софтуерен и хардуерен пакет, заимстван директно от космическите програми на SpaceX. Вместо традиционните горивни процеси, които биха били опасни и неприложими в автомобилния свят, инженерите залагат на усъвършенствани студеногазови тласкачи (cold-gas thrusters). Системата работи с изключително силно компресиран въздух под високо налягане, съхраняван в композитни съдове, който се изпуска през прецизни дюзи със свръхзвукова скорост. Това позволява на машината да генерира тяга, сравнима с двигателите на бойни самолети, осигурявайки нереално ускорение от 0 до 100 км/ч за по-малко от една секунда.
По време на публичното представяне на тестовата площадка на SpaceX в Тексас, Roadster демонстрира способността си да покорява вертикални препятствия и да се задържа във въздуха благодарение на перфектно синхронизирани микровзривове от сгъстен газ. За разлика от стандартните пътни версии, които разчитат на мултирежимни вентилаторни системи за създаване на вакуум и невероятен притискащ ефект към асфалта (downforce), екстремните модификации с ракетни пакети са предназначени предимно за затворени трасета и специални демонстрации.
Футуристичният дизайн на возилото е решен в минималистичен аерокосмически стил с използването на магнезий, титан и въглеродни влакна за максимално олекотяване на конструкцията. Кабината предлага спартански усещания с управление тип штурвал (yoke) и седалки, разположени около централния екран. Въпреки че серийното производство е планирано с амбициозни срокове, въпросите около ценовото позициониране, което може да достигне шестоцифрени суми, и регулаторните одобрения за движение по обществени пътища остават на дневен ред за американския производител.
Под капака на този екстремен автомобил се крият технически показатели, които звучат по-скоро като спецификации на изтребител, отколкото на серийно превозно средство. Според изнесените по време на премиерата данни, прототипът разполага с общо десет инжектора и съхранява около 250 килограма газ под налягане, като бордовата система е способна сама да попълва запасите от компресиран въздух.
Инженерният екип е заложил на три различни модификации, всяка с уникален характер и предназначение. Базовият вариант Performance разчита на мощния вентилатор за постигане на превъзходна стабилност в завоите, докато версията Thrust е фокусирана върху максималната скорост и светкавичното ускорение. На върха на гамата стои изпълнението Rocket, оборудвано с пълния аерокосмически пакет от технологии на SpaceX, което ще бъде доставено само на специално поканени от компанията клиенти.
Самите възможности на задвижването изумяват със своите мащаби, тъй като тестовите прототипи вече са регистрирали скорост от 370 километра в час, а амбицията на Илън Мъск е серийната машина да се доближи до половин скорост на звука или около 616 километра в час. Въпреки че серийното производство е планирано едва за 2028 година, а официалните технически параметри като краен пробег и пълна цена остават в тайна, всеки желаещ да запази своето място на опашката трябва да внесе депозит от 50 000 евро в рамките на десет дни след регистрацията. Най-интересното от представянето вижте в краткото видео.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер!
Коментиран от #4, #7, #12, #13, #15
13:00 16.10.2026
2 новата е като старата тостер на кг
Коментиран от #6
13:03 16.10.2026
3 тесла секти
13:05 16.10.2026
4 Ментета
До коментар #1 от "Супер!":Откраднали са го от Китай.Китайците имат технологията от хиляди години.
Коментиран от #9
13:05 16.10.2026
5 тесла секти
13:05 16.10.2026
6 Георги
До коментар #2 от "новата е като старата тостер на кг":някои от акъл - други от радиация, кой каквото има в излишък.
13:05 16.10.2026
7 Супер е ама
До коментар #1 от "Супер!":Няма значение с чия помощ е правена. От 0 до 100 под секунда е сигурна рецепта за ред сълзи, следван от ред сополи, особено ако попадне в ръцете на некадърен тинейджър.
Коментиран от #8
13:07 16.10.2026
8 Платен провокатор
До коментар #7 от "Супер е ама":Прав си. Особено, както познават правилника за движение, очаквам някой да ми влети в хола.
13:10 16.10.2026
9 Не от хиляди
До коментар #4 от "Ментета":От милиони години даже.
13:11 16.10.2026
10 Иноватор отвсякъде
Коментиран от #14, #28
13:11 16.10.2026
11 Ироничен
13:11 16.10.2026
12 👽 МЪСК
До коментар #1 от "Супер!":05.2023 Три чисто нови Tesla Roadster 2010 (базова и Sport версия) са открити в запечатани контейнери на пристанище Qingdao в Китай. Те са били там от 2010 г. и натрупали огромни такси за съхранение.
Те са част от поръчаните 13 години по-рано общо 4 Roadster-а с VIN: 1107, 1120, 1146, и 1185, купени и транспортирани до Китай с цел обратно инженерство с участието на китайското правителство. По късно се откриват само части от четвъртия с VIN 1185: гуми, седалки и панели купето - неща, които не представляват интерес за китайските инженери.
(историята и колите са от 22:07 мин. във видеото)
Скоро след това започва китайският електромобилен бум.
Всичко тръгва от Nicola Tesla и индукционния мотор, Sunraycer програмата на GM, в която е привлечен първокласния инженер Alan Cocconi и през 1987 той създава първия AC инвертор (контролер) с реген за Sun Raycer-а на GM.
След GM Impact, Cocconi се отделя и основава AC Propulsion през 1992 с Tom Gage. Там прави Дядото на Tesla Roadster I: AC Propulsion TZero - първата бърза кола на ток с индукционен мотор и задно предаване. Колата, която впечатлява Мъск и решава да инвестира.
Да виждаш някъде тук Китай?
13:14 16.10.2026
13 👽 МЪСК
До коментар #1 от "Супер!":Китайците ако го можеха, щяха да са 🥇-ви.
13:16 16.10.2026
14 Не бе
До коментар #10 от "Иноватор отвсякъде":Те копират китайците ,така се говори на балканите. Китай е велик , Америка умирала!
Коментиран от #16
13:16 16.10.2026
15 Ник
До коментар #1 от "Супер!":Според мен я е откраднал от Алиеното на инж. Мехмед Мерчев. Няма друг начин!
13:19 16.10.2026
16 Георги
До коментар #14 от "Не бе":какъв е тоя зор от противопоставяне? Всеки ползва каквито постижения и ресурси му трябват без оглед кой и кога ги е направил или развил. Нищо не е чисто американско, чисто китайско или чисто руско и няма как да бъде. Американците направили кола, която подскача; китайците направили батерия, която се зарежда за 5 минути; европейците направили капачка, която не се отделя от шишето, руснаците - ракета, която гърми в силоза. Всяко едно от тея постижения стъпва на някакви предишни , които не е задължително да са създадени в същата държава или от същия екип.
13:22 16.10.2026
17 Антиелектрика
13:28 16.10.2026
18 дейвид копърфилд
13:30 16.10.2026
19 изкуствен интелект
13:41 16.10.2026
20 Разбирач
Коментиран от #25
13:43 16.10.2026
21 8764568
13:43 16.10.2026
22 Браво!
13:44 16.10.2026
23 Хаха
13:46 16.10.2026
24 Тошо
13:46 16.10.2026
25 Георги
До коментар #20 от "Разбирач":ти Си или Урсула искаш да ти я спират?
13:47 16.10.2026
26 Ганьо
13:59 16.10.2026
27 Супер
14:03 16.10.2026
28 с какво дърпат света след себе си с
До коментар #10 от "Иноватор отвсякъде":тесла или космически разботки приказки за наивници
Коментиран от #29
14:04 16.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Аз искам
14:13 16.10.2026
31 Ама не знам
14:14 16.10.2026
32 Затова ще напиша
14:14 16.10.2026
33 Точно така изглеждат
14:15 16.10.2026
34 6135
Тази статия от Руски сайт ли я копнахте или просто сте неграмотни?
14:30 16.10.2026
35 Симо
Коментиран от #36
14:51 16.10.2026
36 Така е
До коментар #35 от "Симо":Само 12-годишни деца ходят на нюрбургринг или въобще се заглеждат към автомобили с над 100 коня или под 15 секунди ускорение до 100! Това всеки нормален антиелектрик ще ти го каже!
Детинска му работа да виждаш само скорост и ускорение и въобще да си представиш спортен автомобил!
За какво му е на някой да изкарва този автомобил на нюрбургринг и да подобрява рекорди с него!
Всеки анти електрик ще ти кажа, че тези тръстери, ускорение за под една секунда, прилепяне за асфалта с вентилатори и контрол на автомобила с тръстери, са само за шоу и за нещо друго!
Вижда Само този който знае, останалите просто гледат и не виждат.
Коментиран от #39
15:00 16.10.2026
37 батвесо
15:03 16.10.2026
38 Айзомби
15:08 16.10.2026
39 Симо
До коментар #36 от "Така е":Нещо бъркаш понятията, спортни автомобили, състезателни автомобили и цирково-илюзорно изкуство!! Сигурен ли си, че не си на дванадесет??? Или поне направи IQ тест. Може да се окаже, че си с развитие на дванадесет годишен. Има и такива индивиди, не се коси!
15:12 16.10.2026