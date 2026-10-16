Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

Когато технологичните граници между автомобилостроенето и аерокосмическата индустрия се стопят, резултатът е машина, която сякаш е излязла от футуристичен научнофантастичен филм или детска играчка на Hot Wheels. Дългоочакваното завръщане на Tesla Roadster надигна сериозна вълна от дискусии в глобален мащаб след впечатляваща демонстрация, в която ултрамодерният електрически спортен автомобил използва ракетни технологии, за да се отлепи от земята и да изпълни контролиран полет под звука на аплодисментите на милиардера Илън Мъск.

Същността на този инженерен пробив се крие в специално разработения софтуерен и хардуерен пакет, заимстван директно от космическите програми на SpaceX. Вместо традиционните горивни процеси, които биха били опасни и неприложими в автомобилния свят, инженерите залагат на усъвършенствани студеногазови тласкачи (cold-gas thrusters). Системата работи с изключително силно компресиран въздух под високо налягане, съхраняван в композитни съдове, който се изпуска през прецизни дюзи със свръхзвукова скорост. Това позволява на машината да генерира тяга, сравнима с двигателите на бойни самолети, осигурявайки нереално ускорение от 0 до 100 км/ч за по-малко от една секунда.

По време на публичното представяне на тестовата площадка на SpaceX в Тексас, Roadster демонстрира способността си да покорява вертикални препятствия и да се задържа във въздуха благодарение на перфектно синхронизирани микровзривове от сгъстен газ. За разлика от стандартните пътни версии, които разчитат на мултирежимни вентилаторни системи за създаване на вакуум и невероятен притискащ ефект към асфалта (downforce), екстремните модификации с ракетни пакети са предназначени предимно за затворени трасета и специални демонстрации.

Футуристичният дизайн на возилото е решен в минималистичен аерокосмически стил с използването на магнезий, титан и въглеродни влакна за максимално олекотяване на конструкцията. Кабината предлага спартански усещания с управление тип штурвал (yoke) и седалки, разположени около централния екран. Въпреки че серийното производство е планирано с амбициозни срокове, въпросите около ценовото позициониране, което може да достигне шестоцифрени суми, и регулаторните одобрения за движение по обществени пътища остават на дневен ред за американския производител.

Под капака на този екстремен автомобил се крият технически показатели, които звучат по-скоро като спецификации на изтребител, отколкото на серийно превозно средство. Според изнесените по време на премиерата данни, прототипът разполага с общо десет инжектора и съхранява около 250 килограма газ под налягане, като бордовата система е способна сама да попълва запасите от компресиран въздух.

Инженерният екип е заложил на три различни модификации, всяка с уникален характер и предназначение. Базовият вариант Performance разчита на мощния вентилатор за постигане на превъзходна стабилност в завоите, докато версията Thrust е фокусирана върху максималната скорост и светкавичното ускорение. На върха на гамата стои изпълнението Rocket, оборудвано с пълния аерокосмически пакет от технологии на SpaceX, което ще бъде доставено само на специално поканени от компанията клиенти.

Самите възможности на задвижването изумяват със своите мащаби, тъй като тестовите прототипи вече са регистрирали скорост от 370 километра в час, а амбицията на Илън Мъск е серийната машина да се доближи до половин скорост на звука или около 616 километра в час. Въпреки че серийното производство е планирано едва за 2028 година, а официалните технически параметри като краен пробег и пълна цена остават в тайна, всеки желаещ да запази своето място на опашката трябва да внесе депозит от 50 000 евро в рамките на десет дни след регистрацията. Най-интересното от представянето вижте в краткото видео.