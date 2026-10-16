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Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

16 Октомври, 2026 12:54 7 246 39

  • tesla-
  • roadster-
  • летяща кола

Същността на този инженерен пробив се крие в специално разработения софтуерен и хардуерен пакет, заимстван директно от космическите програми на SpaceX

Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато технологичните граници между автомобилостроенето и аерокосмическата индустрия се стопят, резултатът е машина, която сякаш е излязла от футуристичен научнофантастичен филм или детска играчка на Hot Wheels. Дългоочакваното завръщане на Tesla Roadster надигна сериозна вълна от дискусии в глобален мащаб след впечатляваща демонстрация, в която ултрамодерният електрически спортен автомобил използва ракетни технологии, за да се отлепи от земята и да изпълни контролиран полет под звука на аплодисментите на милиардера Илън Мъск.

Същността на този инженерен пробив се крие в специално разработения софтуерен и хардуерен пакет, заимстван директно от космическите програми на SpaceX. Вместо традиционните горивни процеси, които биха били опасни и неприложими в автомобилния свят, инженерите залагат на усъвършенствани студеногазови тласкачи (cold-gas thrusters). Системата работи с изключително силно компресиран въздух под високо налягане, съхраняван в композитни съдове, който се изпуска през прецизни дюзи със свръхзвукова скорост. Това позволява на машината да генерира тяга, сравнима с двигателите на бойни самолети, осигурявайки нереално ускорение от 0 до 100 км/ч за по-малко от една секунда.

Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

По време на публичното представяне на тестовата площадка на SpaceX в Тексас, Roadster демонстрира способността си да покорява вертикални препятствия и да се задържа във въздуха благодарение на перфектно синхронизирани микровзривове от сгъстен газ. За разлика от стандартните пътни версии, които разчитат на мултирежимни вентилаторни системи за създаване на вакуум и невероятен притискащ ефект към асфалта (downforce), екстремните модификации с ракетни пакети са предназначени предимно за затворени трасета и специални демонстрации.

Футуристичният дизайн на возилото е решен в минималистичен аерокосмически стил с използването на магнезий, титан и въглеродни влакна за максимално олекотяване на конструкцията. Кабината предлага спартански усещания с управление тип штурвал (yoke) и седалки, разположени около централния екран. Въпреки че серийното производство е планирано с амбициозни срокове, въпросите около ценовото позициониране, което може да достигне шестоцифрени суми, и регулаторните одобрения за движение по обществени пътища остават на дневен ред за американския производител.

Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

Под капака на този екстремен автомобил се крият технически показатели, които звучат по-скоро като спецификации на изтребител, отколкото на серийно превозно средство. Според изнесените по време на премиерата данни, прототипът разполага с общо десет инжектора и съхранява около 250 килограма газ под налягане, като бордовата система е способна сама да попълва запасите от компресиран въздух.

Инженерният екип е заложил на три различни модификации, всяка с уникален характер и предназначение. Базовият вариант Performance разчита на мощния вентилатор за постигане на превъзходна стабилност в завоите, докато версията Thrust е фокусирана върху максималната скорост и светкавичното ускорение. На върха на гамата стои изпълнението Rocket, оборудвано с пълния аерокосмически пакет от технологии на SpaceX, което ще бъде доставено само на специално поканени от компанията клиенти.

Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

Самите възможности на задвижването изумяват със своите мащаби, тъй като тестовите прототипи вече са регистрирали скорост от 370 километра в час, а амбицията на Илън Мъск е серийната машина да се доближи до половин скорост на звука или около 616 километра в час. Въпреки че серийното производство е планирано едва за 2028 година, а официалните технически параметри като краен пробег и пълна цена остават в тайна, всеки желаещ да запази своето място на опашката трябва да внесе депозит от 50 000 евро в рамките на десет дни след регистрацията. Най-интересното от представянето вижте в краткото видео.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер!

    13 16 Отговор
    Само не ми се вярва да я е създал без помощ от Китай.

    Коментиран от #4, #7, #12, #13, #15

    13:00 16.10.2026

  • 2 новата е като старата тостер на кг

    12 3 Отговор
    пръщи от радиация

    Коментиран от #6

    13:03 16.10.2026

  • 3 тесла секти

    14 3 Отговор
    Новото БМВ и3 м60 изминава 1200 километра - каква ти тесла - фантасмагории

    13:05 16.10.2026

  • 4 Ментета

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Супер!":

    Откраднали са го от Китай.Китайците имат технологията от хиляди години.

    Коментиран от #9

    13:05 16.10.2026

  • 5 тесла секти

    16 4 Отговор
    кола от човек, който иска да ни следи с чипове в главите не взимам

    13:05 16.10.2026

  • 6 Георги

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "новата е като старата тостер на кг":

    някои от акъл - други от радиация, кой каквото има в излишък.

    13:05 16.10.2026

  • 7 Супер е ама

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Супер!":

    Няма значение с чия помощ е правена. От 0 до 100 под секунда е сигурна рецепта за ред сълзи, следван от ред сополи, особено ако попадне в ръцете на некадърен тинейджър.

    Коментиран от #8

    13:07 16.10.2026

  • 8 Платен провокатор

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Супер е ама":

    Прав си. Особено, както познават правилника за движение, очаквам някой да ми влети в хола.

    13:10 16.10.2026

  • 9 Не от хиляди

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ментета":

    От милиони години даже.

    13:11 16.10.2026

  • 10 Иноватор отвсякъде

    13 11 Отговор
    Илон и екипът му отново скриха топката на всички с нетрадиционното си мислене. Пак ще дърпат света след себе си.

    Коментиран от #14, #28

    13:11 16.10.2026

  • 11 Ироничен

    17 2 Отговор
    И сега, след увеличението на минималната работна заплата, всяко българско градче ще се напълни с такива коли! Способността на тези коли да летят ще премахне необходимостта от ремонт на пътищата, с което ще отпаднат винетките.

    13:11 16.10.2026

  • 12 👽 МЪСК

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Супер!":

    05.2023 Три чисто нови Tesla Roadster 2010 (базова и Sport версия) са открити в запечатани контейнери на пристанище Qingdao в Китай. Те са били там от 2010 г. и натрупали огромни такси за съхранение.
    Те са част от поръчаните 13 години по-рано общо 4 Roadster-а с VIN: 1107, 1120, 1146, и 1185, купени и транспортирани до Китай с цел обратно инженерство с участието на китайското правителство. По късно се откриват само части от четвъртия с VIN 1185: гуми, седалки и панели купето - неща, които не представляват интерес за китайските инженери.
    (историята и колите са от 22:07 мин. във видеото)
    Скоро след това започва китайският електромобилен бум.

    Всичко тръгва от Nicola Tesla и индукционния мотор, Sunraycer програмата на GM, в която е привлечен първокласния инженер Alan Cocconi и през 1987 той създава първия AC инвертор (контролер) с реген за Sun Raycer-а на GM.
    След GM Impact, Cocconi се отделя и основава AC Propulsion през 1992 с Tom Gage. Там прави Дядото на Tesla Roadster I: AC Propulsion TZero - първата бърза кола на ток с индукционен мотор и задно предаване. Колата, която впечатлява Мъск и решава да инвестира.

    Да виждаш някъде тук Китай?

    13:14 16.10.2026

  • 13 👽 МЪСК

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Супер!":

    Китайците ако го можеха, щяха да са 🥇-ви.

    13:16 16.10.2026

  • 14 Не бе

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Иноватор отвсякъде":

    Те копират китайците ,така се говори на балканите. Китай е велик , Америка умирала!

    Коментиран от #16

    13:16 16.10.2026

  • 15 Ник

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Супер!":

    Според мен я е откраднал от Алиеното на инж. Мехмед Мерчев. Няма друг начин!

    13:19 16.10.2026

  • 16 Георги

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Не бе":

    какъв е тоя зор от противопоставяне? Всеки ползва каквито постижения и ресурси му трябват без оглед кой и кога ги е направил или развил. Нищо не е чисто американско, чисто китайско или чисто руско и няма как да бъде. Американците направили кола, която подскача; китайците направили батерия, която се зарежда за 5 минути; европейците направили капачка, която не се отделя от шишето, руснаците - ракета, която гърми в силоза. Всяко едно от тея постижения стъпва на някакви предишни , които не е задължително да са създадени в същата държава или от същия екип.

    13:22 16.10.2026

  • 17 Антиелектрика

    5 2 Отговор
    Че Тесла лети го знаем от доста време. Има една която обикаляше в орбита и Мъск я засили към Марс. Скоро не съм чел до къде е долетяла. :D :D :D :D :D :D :D :D :D

    13:28 16.10.2026

  • 18 дейвид копърфилд

    2 1 Отговор
    номер 2

    13:30 16.10.2026

  • 19 изкуствен интелект

    5 0 Отговор
    "Кабината предлага спартански усещания " и "разчита на мощния вентилатор за постигане на превъзходна стабилност" са ненадминати постижения на журналистикия брътвеж. Авторът поне да се беше подписал!

    13:41 16.10.2026

  • 20 Разбирач

    2 0 Отговор
    Хаха, да бе. За да може оня побъркания южноафриканец, ако не е на кеф да ти спре колата чрез Старлинка си. Не благодаря

    Коментиран от #25

    13:43 16.10.2026

  • 21 8764568

    0 2 Отговор
    край на челните сблъсъци

    13:43 16.10.2026

  • 22 Браво!

    0 0 Отговор
    Вероятно това ще е поредния нов продукт в графа ЕКО - нищо, че представянето му е чрез ускорение, максимална скорост и ... полет!?

    13:44 16.10.2026

  • 23 Хаха

    2 0 Отговор
    Тесла Сайбъртрък щеше да плува, Роудстъра щеше да лети....до Марс.

    13:46 16.10.2026

  • 24 Тошо

    1 0 Отговор
    И за коя самолетна дестинация излита ?

    13:46 16.10.2026

  • 25 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Разбирач":

    ти Си или Урсула искаш да ти я спират?

    13:47 16.10.2026

  • 26 Ганьо

    1 0 Отговор
    Искам да се повозя!

    13:59 16.10.2026

  • 27 Супер

    1 0 Отговор
    Тъкмо като я засили и полети и хич да не се връща на земята

    14:03 16.10.2026

  • 28 с какво дърпат света след себе си с

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иноватор отвсякъде":

    тесла или космически разботки приказки за наивници

    Коментиран от #29

    14:04 16.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Аз искам

    0 0 Отговор
    Да кажа нещо

    14:13 16.10.2026

  • 31 Ама не знам

    0 0 Отговор
    Какво да кажа

    14:14 16.10.2026

  • 32 Затова ще напиша

    0 0 Отговор
    Няколко коментара последователно без смисъл.

    14:14 16.10.2026

  • 33 Точно така изглеждат

    1 1 Отговор
    Коментарите на антиелектриците написани отдолу където в 30 мнение не са казали нищо

    14:15 16.10.2026

  • 34 6135

    0 1 Отговор
    "штурвал"

    Тази статия от Руски сайт ли я копнахте или просто сте неграмотни?

    14:30 16.10.2026

  • 35 Симо

    2 0 Отговор
    Цирковото изкуство няма граници! Това шоу ще остане такова и само най-вдетенените представители на вида Хом Сапиенс, ще гледат на това с възхищение. Театър, илюзия, шоу на колела. В това гуруто Илон е добър, или поне неговия екип. Ще мине 2028г, ще мине 2029, ...... нищо такова няма да видим, по простата причина, че е неприложимо в реалния живот. Иначе е забавно! Осиобено когато си на дванадесет.

    Коментиран от #36

    14:51 16.10.2026

  • 36 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Симо":

    Само 12-годишни деца ходят на нюрбургринг или въобще се заглеждат към автомобили с над 100 коня или под 15 секунди ускорение до 100! Това всеки нормален антиелектрик ще ти го каже!

    Детинска му работа да виждаш само скорост и ускорение и въобще да си представиш спортен автомобил!

    За какво му е на някой да изкарва този автомобил на нюрбургринг и да подобрява рекорди с него!

    Всеки анти електрик ще ти кажа, че тези тръстери, ускорение за под една секунда, прилепяне за асфалта с вентилатори и контрол на автомобила с тръстери, са само за шоу и за нещо друго!

    Вижда Само този който знае, останалите просто гледат и не виждат.

    Коментиран от #39

    15:00 16.10.2026

  • 37 батвесо

    0 0 Отговор
    Ако това чудо попадне в ръцете на тия, дето карат голфове четворка с пернишка регистрация, не ми се мисли каква ще става.

    15:03 16.10.2026

  • 38 Айзомби

    1 0 Отговор
    Пак старите лъжи на онази будала мъск , дори и краварите вече не му вярват на глупостите.

    15:08 16.10.2026

  • 39 Симо

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Така е":

    Нещо бъркаш понятията, спортни автомобили, състезателни автомобили и цирково-илюзорно изкуство!! Сигурен ли си, че не си на дванадесет??? Или поне направи IQ тест. Може да се окаже, че си с развитие на дванадесет годишен. Има и такива индивиди, не се коси!

    15:12 16.10.2026