Какво всъщност се случва в цилиндрите, когато моторът прекъсва и губи мощност

Когато моторът прихълца, започне да трепери на празен ход и сякаш губи сили под педала на газта, шофьорите често изпадат в тих ужас. Прекъсването на запалването, известно в автомобилните среди като misfire, е сред най-коварните технически недъзи, които могат да сполетят съвременния автомобил. Игнорирането на тези симптоми с надеждата, че проблемът ще отшуми сам, е фатална грешка, която превръща една рутинна и евтина смяна на консумативи в катастрофален ремонт на двигателя.

Основните симптоми за появата на този дефект са повече от красноречиви. Задвижващият агрегат губи своята фабрична стабилност, превръщайки се в източник на неприятни вибрации в купето, ускорението става неравномерно и бавно, а разходът на гориво скача драстично. В същото време жълтата лампа Check Engine на арматурното табло започва тревожно да мига или светва постоянно, което е директен сигнал от бордовия компютър, че процесите на горещия цикъл в цилиндрите са сериозно нарушени.

Корените на това инженерно предизвикателство най-често потъват в запалителната система. Износени запалителни свещи с изхабени електроди, пробити високоволтови кабели или дефектирали бобини не успяват да генерират необходимия електрически разряд с високо напрежение, което води до невъзможност за възпламеняване на горивната смес. Понякога този процес е съпроводен с характерни гърмежи в изпускателната система, дължащи се на доизгарянето на нерегламентирани количества гориво в горещия катализатор.

Ако обаче диагностиката покаже, че искрообразуването е напълно изрядно, инженерите съветват погледът да се насочи към горивната и въздушната магистрала. Запушените или "пикаещи" горивни инжектори нарушават впръскването, а неконтролираните утечки на въздух през напукани вакуумни маркучи или уплътнения на всмукателния колектор обедняват критично гориво-въздушната смес. Това води до термично претоварване на цилиндровия блок и задълбочаване на нестабилната работа на мотора.

От строго техническа гледна точка, физиката зад прекъсването на запалването крие сериозна опасност за изпускателната система чрез така наречения вторичен процес на доизгаряне. Когато горивната смес в даден цилиндър остане невъзпламенена поради липса на искра или грешен състав, тя се изтласква от буталото директно в изпускателния колектор през отворените клапани. Попадайки в среда с изключително висока температура и наличие на кислород, това неизгорено гориво се самовъзпламенява рязко пред или вътре в питата на катализатора, чиято работна температура може да скочи от нормалните около четиристотин градуса до над хиляда градуса по Целзий, което води до физическо разтопяване на скъпия метален елемент.

Друг съществен технологичен проблем при продължително шофиране с прекъсващи цилиндри е отмиването на масления филм от стените на цилиндрората глава. Невъзпламененото течно гориво действа като мощен разтворител, който отмива защитния маслен слой, осигурян от маслената помпа и сегментите. Това води до сухо триене между стоманеното бутало и чугунената или алуминиева риза на цилиндъра, предизвиквайки дълбоки надрасквания, познати като задиране, последвани от катастрофална загуба на компресия и пълно унищожение на мотора.