Причините, поради които акумулаторът се изтощава по-бързо в студено време

Зимните месеци подлагат на изключително тежко изпитание цялата електрическа система на автомобила, като най-уязвимото звено традиционно остава акумулаторната батерия. С падането на температурите под нулата физичните и химичните процеси вътре в устройството се забавят драстично, което води до съществен спад в способността му да генерира необходимия висок стартов ток. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че моторното масло се сгъстява значително през нощния престой, принуждавайки стартера да преодолява много по-голямо съпротивление при завъртане на коляновия вал. В резултат на това натоварването върху бордовата мрежа скокообразно нараства, а стартирането на двигателя се превръща в сериозно предизвикателство.

Студеното време обаче не е единственият и понякога дори основният виновник за внезапния отказ на батерията. Често пъти проблемът се крие в системно недозареждане и повишена консумация на енергия, която надхвърля капацитета на алтернатора. През зимния сезон електрическата система работи на пределни обороти заради едновременното използване на подгряване на седалките и стъклата, мощните вентилатори на парното, фаровете и редица други консуматори. Когато шофьорът практикува основно кратки градски маршрути, алтернаторът просто няма физическото време да възстанови енергията, изразходвана за студен старт и работа на подгряващите системи, което води до хроничен дефицит на заряден ток.

Това постоянно състояние на недозаряд съкращава живота на батерията и ускорява необратимите процеси на износване и сулфатация на плочите. Ниските температури единствено изваждат на преден план скритите дефекти и натрупаните проблеми в електрическата верига, вместо да бъдат тяхна първопричина. Ако автомобилът откаже да запали или акумулаторът редовно губи заряд, специалистите препоръчват задължителна проверка на тока на утечка при изключени консуматори, тъй като скрити отечки могат да изтощят дори чисто нов модул за броени часове.

Навременната превантивна диагностика преди настъпването на истинските студове може да спести неприятни изненади на пътя. Тя включва обстоен преглед на състоянието на клемите, силовите захранващи кабели, точките на заземяване и опъна на задвижващия ремък на алтернатора, както и проверка на ефективността на зареждане под товар. Трябва да се има предвид също, че при някои съвременни модели автомобили смяната на акумулатора изисква задължително софтуерно адаптиране и диагностично сканиране на бордовия компютър. Дълбоките разреждания, експлоатацията в хроничен недозаряд и паразитните консумации на ток при паркиране са основните фактори, които предопределят колко дълго ще издържи батерията преди следващата подмяна.