Как да различим нискокачествения бензин от добрия на бензиностанциите

Зареждането на фалшиво или некачествено гориво може да се превърне в кошмар за всеки шофьор, чиито симптоми се усещат само няколко километра след напускане на бензиностанцията. Опитните водачи отдавна знаят, че цената и познатата табела на колонката не са достатъчна гаранция за сигурност, затова вниманието към детайлите и документацията на самите петролни продукти е от критично значение. Познаването на основните маркери за качество по българските бензиностанции предпазва двигателите от скъпи и неприятни аварии.

Първият и най-сигурен индикатор за качеството на предлаганото гориво е наличието на официален сертификат или декларация за съответствие, които по закон задължително се съхраняват в клиентската зона или се предоставят на разположение от персонала. Ако служителите откажат или се забавят с показването на този документ, това е ясен сигнал за тревога, че партидата може да е със съмнителен произход. В самия документ трябва ясно да е записано търговското наименование на автомобилния бензин, като всякакви отклонения или неясни съкращения будят основателни съмнения за отклонение от нормите.

Следващата стъпка е внимателната проверка на означенията, които при качествен бензин отговарят на строгите европейски екологични изисквания за клас Евро-5. Октановото число, независимо дали става дума за 95 или 100, трябва напълно да съвпада между данните на колонката и официалния лабораторен паспорт на партидата. Особено внимание трябва да се обърне на показатели като съдържанието на сяра, чиито стойности при високите класове горива не трябва да надвишават допустимите минимални граници. Превишаването на тези норми води до образуване на агресивни киселини при изгаряне, които бързо унищожават инжекторите, скъпия катализатор и моторното масло.

В документацията е важно да се следи и нормативният стандарт, по който е произведен продуктът, като се проверяват още номерът на партидата, обемът и точната дата на издаване. Прекалено старата дата на активна бензиностанция може да подсказва за нередовни или подменени документи, а наличието на автентичен оригинален печат е задължително условие за легитимност. Освен това специалистите съветват да се обръща внимание на липсата на забранени или прекомерни повишители на октановото число като монометиланилин, чието присъствие в горивото може фатално да увреди чувствителните електронни компоненти и ламбда сондите на автомобила.