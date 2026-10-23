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Как да различим нискокачествения бензин от добрия на бензиностанциите

Как да различим нискокачествения бензин от добрия на бензиностанциите

23 Октомври, 2026 13:00 1 026 12

  • бензин-
  • качество-
  • съвети

Ако имате съмнения ваше право е да видите документацията на самите петролни продукти

Как да различим нискокачествения бензин от добрия на бензиностанциите - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Зареждането на фалшиво или некачествено гориво може да се превърне в кошмар за всеки шофьор, чиито симптоми се усещат само няколко километра след напускане на бензиностанцията. Опитните водачи отдавна знаят, че цената и познатата табела на колонката не са достатъчна гаранция за сигурност, затова вниманието към детайлите и документацията на самите петролни продукти е от критично значение. Познаването на основните маркери за качество по българските бензиностанции предпазва двигателите от скъпи и неприятни аварии.

Първият и най-сигурен индикатор за качеството на предлаганото гориво е наличието на официален сертификат или декларация за съответствие, които по закон задължително се съхраняват в клиентската зона или се предоставят на разположение от персонала. Ако служителите откажат или се забавят с показването на този документ, това е ясен сигнал за тревога, че партидата може да е със съмнителен произход. В самия документ трябва ясно да е записано търговското наименование на автомобилния бензин, като всякакви отклонения или неясни съкращения будят основателни съмнения за отклонение от нормите.

Следващата стъпка е внимателната проверка на означенията, които при качествен бензин отговарят на строгите европейски екологични изисквания за клас Евро-5. Октановото число, независимо дали става дума за 95 или 100, трябва напълно да съвпада между данните на колонката и официалния лабораторен паспорт на партидата. Особено внимание трябва да се обърне на показатели като съдържанието на сяра, чиито стойности при високите класове горива не трябва да надвишават допустимите минимални граници. Превишаването на тези норми води до образуване на агресивни киселини при изгаряне, които бързо унищожават инжекторите, скъпия катализатор и моторното масло.

В документацията е важно да се следи и нормативният стандарт, по който е произведен продуктът, като се проверяват още номерът на партидата, обемът и точната дата на издаване. Прекалено старата дата на активна бензиностанция може да подсказва за нередовни или подменени документи, а наличието на автентичен оригинален печат е задължително условие за легитимност. Освен това специалистите съветват да се обръща внимание на липсата на забранени или прекомерни повишители на октановото число като монометиланилин, чието присъствие в горивото може фатално да увреди чувствителните електронни компоненти и ламбда сондите на автомобила.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    28 0 Отговор
    Ама верно ли всеки преди да зареди ще влезе и ще му покажат сертификат ❓🤔

    Коментиран от #6, #7

    13:05 23.10.2026

  • 2 Стара чанта

    26 1 Отговор
    НИКАК !!! В тази блатна територия всичко, ВСИЧКО е менте, далавера, корупция, агресия, наглост, безочие, лъжи... Списъкът е Безкраен !

    13:06 23.10.2026

  • 3 оня с коня

    8 0 Отговор
    ас на коня само качествено сено му зареждам и нямам проблеми

    купувайте каруци че станаха скъпи и те

    13:09 23.10.2026

  • 4 оня с тока

    2 5 Отговор
    при електричките го няма тоя проблем с некачествен ток

    Коментиран от #10, #12

    13:09 23.10.2026

  • 5 Безмислена

    17 0 Отговор
    куха и ниско качествена информация

    Коментиран от #8

    13:10 23.10.2026

  • 6 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ще му покажат среден пръст и дълго ще се смеят!😂😂😂😂😂

    13:12 23.10.2026

  • 7 койдазнай

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Сертификата е окачен на стената. Поне в нормалните бензиностанции ги има. Само дето за октаново число на 95 пише >92, а за 100 октановият > 95. Ако търсиш такъв, който реално има сертификат за 100 октана, няма да има къде да заредиш.

    13:13 23.10.2026

  • 8 Тук е така!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Безмислена":

    Останалото е лъжа, дезинформация и пропаганда!😁

    13:14 23.10.2026

  • 9 e такава

    7 0 Отговор
    глупост не бях чел скоро.

    13:21 23.10.2026

  • 10 мани беги

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с тока":

    но го има проблемът с некачествени батерии, кабели и самозапалвания

    Коментиран от #11

    13:42 23.10.2026

  • 11 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "мани беги":

    батериите да с гаранция повече от колата. Статистчески дефектират 2 пъти по-рядко за 200,000км от колкото двг за 100,000км. Дефектен кабел се сменя еднократно, а самозапалванията са 50 пъти по-редки от двг и над 100 пъти по-редки от хибрид. Някаква друга измислица против тостерите да споделиш?

    13:48 23.10.2026

  • 12 Биодизел

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с тока":

    В бг и тока е некачествен, не само горивата. Горивото на всеки автомобил трябва да отговаря на определени параметри, посочени от производителя, докато при електромобилите задължително се използва зарядна станция с прав ток, за разлика от мрежата на ЕРП, където тока е променлив 220 волта, 50 херца.

    14:00 23.10.2026