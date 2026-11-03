Как да подготвим дизеловия автомобил за студовете, преди още да са настъпили

С настъпването на есенно-зимния сезон собствениците на дизелови автомобили често се сблъскват с неприятни затруднения при стартиране на двигателя, загуба на мощност или внезапно спиране на пътя. Основният виновник за тези проблеми е процесът на парафинизация – явление, при което в охладеното гориво се образуват парафинови кристали, способни бързо да запушат горивния филтър. За да се предотврати подобна ситуация, се използват специализирани дизелови антигелове, чиято ефективност зависи директно от навременното им добавяне и правилната дозировка.

Природата на парафините е естествена част от състава на дизеловото гориво. При високи температури те са в напълно разтворено състояние, но с охлаждането започват да кристализират, карайки горивото да губи своята прозрачност. Температурата, при която този процес става видим, се нарича точка на помътняване. При по-нататъшно понижение на градусите кристалите нарастват и се струпват, като се задържат в порите на филтъра и ограничават притока към двигателя, дори вътре в резервоара течността все още да изглежда нормално. За зимната експлоатация от ключово значение е критичната температура на филтрируемост, чието подобрение е основна задача на антигела.

Действието на добавката се изразява в ограничаване растежа и струпването на парафиновите кристали в големи клъстери, което позволява на горивото да преминава свободно през филтриращите елементи. Важно е да се отбележи, че продуктът не премахва самите парафини и не прави горивото неуязвимо срещу замръзване, а служи като надеждна превантивна мярка.

За да сработи химията правилно, тя трябва да бъде равномерно смесена с дизела, преди да е започнала кристализацията. Обикновено се препоръчва добавянето на антигела, когато температурата на течността е малко над точката на помътняване – най-добре преди зареждане на бензиностанция, докато горивото е напълно бистро. Ако колата е стояла дълго на студено и парафините вече са се утаили, добавянето на продукта в студен резервоар няма да помогне, тъй като той не притежава свойствата на размразител.

Ефективността на защитата зависи както от качеството на самото сезонно гориво, така и от спазването на инструкциите за дозиране, посочени от производителя на съответния препарат. Превишаването на препоръчителните количества или повторното третиране на вече защитено гориво не водят до допълнително понижаване на температурата на филтрируемост.

Освен чистите антигелове, на пазара се предлагат и многофункционални добавки за цялостна грижа. Те съчетават нискотемпературна защита с почистващи функции за горивната система, повишаване на цетановото число, подобряване на смазочните свойства за дюзите и помпата, както и деемулгиращ ефект за ефективно отделяне на кондензираната вода. Последното обаче изисква редовно обслужване и почистване на автомобилния водоотделител, тъй като добавката не премахва събраната влага сама по себе си.

Ако горивото все пак е станало восъчно и филтърът е блокиран, единственото правилно решение е безопасното загряване на превозното средство в затворено топло помещение и проверка на горивния елемент. Самите антигелове също трябва да се съхраняват при подходящи условия, като се пази от замръзване – при евентуално сгъстяване от студ, флаконът трябва да се остави да се аклиматизира на стайна температура и да се разклати енергийно преди употреба, за да си върне пълната функционалност.