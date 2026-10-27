Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас)

Европейският премиум сегмент е напът да претърпи сериозен трус с официалната поява на новия флагмански всъдеход Zeekr 9X. Азиатският концерн не просто стъпва на Стария континент, а навлиза с изключително мащабна заявка, насочена директно към установените лидери в класа. Моделът демонстрира технологично съвършенство, инженерна зрялост и детайли, които го позиционират сред най-добрите премиум китайски автомобили, създавани някога.

Визуалното присъствие на Zeekr 9X впечатлява с монументални пропорции – дължина от 5239 мм, широчина 2029 мм и междуосие от внушителните 3169 мм. Външният вид излъчва аристократична осанка благодарение на изчистената силуетна линия, предната решетка с контрастни акценти и масивните 22-инчови колела. Проектиран с мисъл за безкомпромисно изживяване, този колос успява да съчетае агресивната стойка с изискан аеродинамичен профил.

Под впечатляващата външност се крие високотехнологична задвижваща система, базирана на хибридна архитектура. Задвижването разчита на 2.0-литров четирицилиндров турбодвигател с вътрешно горене, комбиниран с два мотора и система за задвижване на четирите колела AWD. Системната мощност достига забележителните 897 конски сили, които позволяват на тежкия близо три тона всъдеход да спринтира от място до 100 км/ч за едва 4.1 секунди.

Едно от най-големите инженерни постижения в модела е модерната 900-волтова електрическа архитектура. Благодарение на нея и монтираната 55 kWh батерия, превозното средство поддържа ултрабързо правотоково зареждане DC, което позволява презареждане от 10% до 80% за рекордното време от 9.5 минути. Автомобилът осигурява чист електрически пробег за ежедневните градски нужди, а в комбинация с резервоара за гориво общият преход надхвърля 730 километра.

Пътното поведение е поверено на адаптивно двукамерно въздушно окачване, допълнено от амортисьори с непрекъснат електронен контрол на демпфирането CDC. Системата непрекъснато сканира пътната настилка и нивелира каросерията, гарантирайки плавно возене и стабилност при преминаване през неравности или при динамично шофиране в завои. За спирачната ефективност се грижат шестбутални фиксирани апарати отпред, осигуряващи безупречно спиране.

Интериорът предлага атмосфера, сравнима с луксозна лимузина от най-висок клас, разполагайки с конфигурация от 6 индивидуални кресла. Вторият ред седалки е оборудван с електрически подлакътници, опори за краката, функционален масаж, вентилация и подгряване. В кабината са разположени 16-инчови OLED дисплеи за предните пътници, 47-инчов прожекционен дисплей AR Head-Up, както и 17-инчов сгъваем OLED екран за забавление на задните пасажери, допълнен от премиум аудиосистема Naim с 32 високоговорителя.

Официалният представител на марката вече стартира приемането на поръчки за нашия пазар, като първите екземпляри ще пристигнат при своите собственици в началото на следващата година. Българските клиенти могат да избират между две изключително добре оборудвани модификации, гарантиращи максимално ниво на безопасност и комфорт - Ultra AWD, която е с начална цена 123 500 евро и Black Line AWD, която започва с цена 130 500 евро с ДДС

С пазарното си позициониране и впечатляващи технически параметри Zeekr 9X директно атакува утвърдените флагмани на европейската премиум сцена като BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, като същевременно предлага сериозно ценово предимство пред своите германски съперници. Китайският производител се прицелва във високия сегмент на пълноразмерните луксозни всъдеходи, където клиентите търсят безапелационен комфорт, модерни технологии и върхови динамични характеристики. С атрактивното си ценово предложение, стартиращо от 123 500 евро, моделът позиционира сериозна алтернатива на много по-скъпите си аналози в класа и цели да отвоюва значителен пазарен дял. Дали ще успее, ще покаже времето.