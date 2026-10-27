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Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас)

Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас)

27 Октомври, 2026 15:47 3 968 26

  • zeekr-
  • 9x-
  • българия

Визуалното присъствие на най-луксозния Zeekr впечатлява с монументални пропорции – дължина от 5239 мм, широчина 2029 мм и междуосие от внушителните 3169 мм

Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският премиум сегмент е напът да претърпи сериозен трус с официалната поява на новия флагмански всъдеход Zeekr 9X. Азиатският концерн не просто стъпва на Стария континент, а навлиза с изключително мащабна заявка, насочена директно към установените лидери в класа. Моделът демонстрира технологично съвършенство, инженерна зрялост и детайли, които го позиционират сред най-добрите премиум китайски автомобили, създавани някога.

Визуалното присъствие на Zeekr 9X впечатлява с монументални пропорции – дължина от 5239 мм, широчина 2029 мм и междуосие от внушителните 3169 мм. Външният вид излъчва аристократична осанка благодарение на изчистената силуетна линия, предната решетка с контрастни акценти и масивните 22-инчови колела. Проектиран с мисъл за безкомпромисно изживяване, този колос успява да съчетае агресивната стойка с изискан аеродинамичен профил.

Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас)

Под впечатляващата външност се крие високотехнологична задвижваща система, базирана на хибридна архитектура. Задвижването разчита на 2.0-литров четирицилиндров турбодвигател с вътрешно горене, комбиниран с два мотора и система за задвижване на четирите колела AWD. Системната мощност достига забележителните 897 конски сили, които позволяват на тежкия близо три тона всъдеход да спринтира от място до 100 км/ч за едва 4.1 секунди.

Едно от най-големите инженерни постижения в модела е модерната 900-волтова електрическа архитектура. Благодарение на нея и монтираната 55 kWh батерия, превозното средство поддържа ултрабързо правотоково зареждане DC, което позволява презареждане от 10% до 80% за рекордното време от 9.5 минути. Автомобилът осигурява чист електрически пробег за ежедневните градски нужди, а в комбинация с резервоара за гориво общият преход надхвърля 730 километра.

Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас)

Пътното поведение е поверено на адаптивно двукамерно въздушно окачване, допълнено от амортисьори с непрекъснат електронен контрол на демпфирането CDC. Системата непрекъснато сканира пътната настилка и нивелира каросерията, гарантирайки плавно возене и стабилност при преминаване през неравности или при динамично шофиране в завои. За спирачната ефективност се грижат шестбутални фиксирани апарати отпред, осигуряващи безупречно спиране.

Интериорът предлага атмосфера, сравнима с луксозна лимузина от най-висок клас, разполагайки с конфигурация от 6 индивидуални кресла. Вторият ред седалки е оборудван с електрически подлакътници, опори за краката, функционален масаж, вентилация и подгряване. В кабината са разположени 16-инчови OLED дисплеи за предните пътници, 47-инчов прожекционен дисплей AR Head-Up, както и 17-инчов сгъваем OLED екран за забавление на задните пасажери, допълнен от премиум аудиосистема Naim с 32 високоговорителя.

Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас)

Официалният представител на марката вече стартира приемането на поръчки за нашия пазар, като първите екземпляри ще пристигнат при своите собственици в началото на следващата година. Българските клиенти могат да избират между две изключително добре оборудвани модификации, гарантиращи максимално ниво на безопасност и комфорт - Ultra AWD, която е с начална цена 123 500 евро и Black Line AWD, която започва с цена 130 500 евро с ДДС

С пазарното си позициониране и впечатляващи технически параметри Zeekr 9X директно атакува утвърдените флагмани на европейската премиум сцена като BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, като същевременно предлага сериозно ценово предимство пред своите германски съперници. Китайският производител се прицелва във високия сегмент на пълноразмерните луксозни всъдеходи, където клиентите търсят безапелационен комфорт, модерни технологии и върхови динамични характеристики. С атрактивното си ценово предложение, стартиращо от 123 500 евро, моделът позиционира сериозна алтернатива на много по-скъпите си аналози в класа и цели да отвоюва значителен пазарен дял. Дали ще успее, ще покаже времето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    9 9 Отговор
    Ще ударят не само масовите, ами и лукса - това е отлична кола, но за 50 процента по-малко пари от пряката и немска конкуренция.

    Коментиран от #3

    15:56 27.10.2026

  • 2 Приятел си продава китайския донг фенг

    5 6 Отговор
    проблем с мигачите, влиза вода в стоповете отзад и това само след 6 месеца каране

    Коментиран от #5

    15:59 27.10.2026

  • 3 Как

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Па не!
    Има нещо, което се нарича статус, и китаеца, Мерцедес никога няма да стане!
    Като Дачия - ще се фукат бедните!

    Коментиран от #6, #12

    16:02 27.10.2026

  • 4 Слави

    6 7 Отговор
    Пълен майтап са тия китайски ментета!

    16:04 27.10.2026

  • 5 София

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Приятел си продава китайския донг фенг":

    Що пишеш глупост, нали има гаранция! В фб страницата на марката никой не споделя такива проблеми, и всеки е доволен от гаранционните условия на дилъра!

    Коментиран от #25

    16:04 27.10.2026

  • 6 Мдааа

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    Статус - бай Ганя, толкова за мерцедеса ти от горубляне

    Коментиран от #17

    16:05 27.10.2026

  • 7 Чайна-майна

    3 1 Отговор
    Хубаво, евтино и качествено. Изберете си две неща …

    16:05 27.10.2026

  • 8 гост

    1 2 Отговор
    на някои от 9х моделите им се чупеха педалите на спирачка, понеже конзолата е пластмасова, но иначе колата си я бива

    16:06 27.10.2026

  • 9 аахахаха

    5 5 Отговор
    ква е тая пластмасова боклукчийска кофа бе, трябва да си изключително тъп да дадеш 130 бона за кола от тему

    16:07 27.10.2026

  • 10 666

    3 3 Отговор
    САМО ЕДНО ПИТАНЕ А И ВАШЕ МНЕНИЕ КАРАМ НА СЕЛО 20 ГОДИШНА TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 И Е КАТО НОВА И ВСИЧКО ПО НЕЯ ТИП-ТОП ДАЛИ ТАЗИ КОЛА ГОРЕ СЛЕД ПЕТ ГАНИНЕ ЩЕ БЪДЕ КАТО НОВА И ВСИЧКО ПОНЕЯ ЩЕ Е ТИП-ТОП

    Коментиран от #23

    16:10 27.10.2026

  • 11 нхгйуъ

    3 5 Отговор
    130 000 евро е евтино??????????? Че аз си купих Тайрон за 45 000 евро. Аре бегайте от тук с китайските боклуци за 3 пъти по-висока цена!

    16:10 27.10.2026

  • 12 Край

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    Така разсъждаваха и собствениците на телефоните верту преди 10-12 години. Светът се променя. Който го разбира късно живее в Дупница, Перник или Прищина.

    Коментиран от #14

    16:11 27.10.2026

  • 13 Гориил

    5 5 Отговор
    Руският пазар вече е свикнал с лукса на китайската автомобилна индустрия. Оскъдните опции на европейските автомобили изглеждат бедни и скучни за руснаците.

    Коментиран от #16

    16:16 27.10.2026

  • 14 Няма край

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Край":

    Все още има играчки тип “верту”, които са недостъпни за нас “простосмъртните” и те не са китайски. Не виждам проблем с автомобилите от Китай - щом има накой да плаща за тях, значи всичко е наред.

    16:17 27.10.2026

  • 15 Васил

    4 3 Отговор
    Пореден ден за реклама на Китайски боклуци.

    Коментиран от #19

    16:20 27.10.2026

  • 16 хех

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Ще свикнат ами, къде ще ходят? Ние как бяхме свикнали с Москвичите и Зазките навремето.

    16:21 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ккк

    3 0 Отговор
    Мдаа, в Китай този автомобил струва 65 хил евра, а тук 130 хил! Айде сега кой е с по-високия стандарт....и за малко пари кара супер автомобил.

    16:30 27.10.2026

  • 19 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Васил":

    Скоро България ще премине към масово произвеждани, достъпни и луксозно оборудвани китайски автомобили. Всяка година китайските автомобилни производители подобряват качеството и надеждността на своите превозни средства. Няма да имате избор. Никога досега в историята на световния автомобилен дизайн автомобилните производители не са сменяли моделните си линии на всеки шест месеца, въвеждайки радикално нови технологии на пазара, създавайки автомобили, несравними по своята драматична привлекателност, естетика, стил и техническа архитектура. Несъмнено скоро ще промените мнението си.

    Коментиран от #26

    16:32 27.10.2026

  • 20 Хубава работа ама китайска

    3 1 Отговор
    Гледах и пробвах модели от въпросното тамагоче,постарали са се с материалите и изработката,но цената е твърде висока и не отговаря на китайче,което има история от няколко години.

    Коментиран от #22

    16:37 27.10.2026

  • 21 Присмехулник

    2 1 Отговор
    Ега ти сандъка!

    16:43 27.10.2026

  • 22 пенчо

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хубава работа ама китайска":

    Цената е такава за Европа заради самата Европа. Сложихме мита и небето за китайските автомобили. Уж да си защитават собственото производство. А то какво стана пак е по евтина от европейският еквивалент

    16:45 27.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мимиш

    1 0 Отговор
    130 000 ,,безпари направо ве,ко...по добре да си купя надеждния китаец ,,отколкото да дам тез пари за БМВ ИЛИ МЕРЦЕДЕС

    16:54 27.10.2026

  • 25 донг

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "София":

    гаранцията не важи за стопове крушки и кабелчета,,,а за скорости,двигател окачване и др по-сериозни неща

    17:00 27.10.2026

  • 26 донг

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    кой ще ги купува бе,европееца има изисквания най-малкото поне към надеждността,за а сега китаеща не се е доказал като здрав и надежден

    17:03 27.10.2026