Китайците от Zeekr извадиха "тежката артилерия" (Вижте и цените на флагмана 9X у нас)

Европейският премиум сегмент е напът да претърпи сериозен трус с официалната поява на новия флагмански всъдеход Zeekr 9X. Азиатският концерн не просто стъпва на Стария континент, а навлиза с изключително мащабна заявка, насочена директно към установените лидери в класа. Моделът демонстрира технологично съвършенство, инженерна зрялост и детайли, които го позиционират сред най-добрите премиум китайски автомобили, създавани някога.
Визуалното присъствие на Zeekr 9X впечатлява с монументални пропорции – дължина от 5239 мм, широчина 2029 мм и междуосие от внушителните 3169 мм. Външният вид излъчва аристократична осанка благодарение на изчистената силуетна линия, предната решетка с контрастни акценти и масивните 22-инчови колела. Проектиран с мисъл за безкомпромисно изживяване, този колос успява да съчетае агресивната стойка с изискан аеродинамичен профил.
Под впечатляващата външност се крие високотехнологична задвижваща система, базирана на хибридна архитектура. Задвижването разчита на 2.0-литров четирицилиндров турбодвигател с вътрешно горене, комбиниран с два мотора и система за задвижване на четирите колела AWD. Системната мощност достига забележителните 897 конски сили, които позволяват на тежкия близо три тона всъдеход да спринтира от място до 100 км/ч за едва 4.1 секунди.
Едно от най-големите инженерни постижения в модела е модерната 900-волтова електрическа архитектура. Благодарение на нея и монтираната 55 kWh батерия, превозното средство поддържа ултрабързо правотоково зареждане DC, което позволява презареждане от 10% до 80% за рекордното време от 9.5 минути. Автомобилът осигурява чист електрически пробег за ежедневните градски нужди, а в комбинация с резервоара за гориво общият преход надхвърля 730 километра.
Пътното поведение е поверено на адаптивно двукамерно въздушно окачване, допълнено от амортисьори с непрекъснат електронен контрол на демпфирането CDC. Системата непрекъснато сканира пътната настилка и нивелира каросерията, гарантирайки плавно возене и стабилност при преминаване през неравности или при динамично шофиране в завои. За спирачната ефективност се грижат шестбутални фиксирани апарати отпред, осигуряващи безупречно спиране.
Интериорът предлага атмосфера, сравнима с луксозна лимузина от най-висок клас, разполагайки с конфигурация от 6 индивидуални кресла. Вторият ред седалки е оборудван с електрически подлакътници, опори за краката, функционален масаж, вентилация и подгряване. В кабината са разположени 16-инчови OLED дисплеи за предните пътници, 47-инчов прожекционен дисплей AR Head-Up, както и 17-инчов сгъваем OLED екран за забавление на задните пасажери, допълнен от премиум аудиосистема Naim с 32 високоговорителя.
Официалният представител на марката вече стартира приемането на поръчки за нашия пазар, като първите екземпляри ще пристигнат при своите собственици в началото на следващата година. Българските клиенти могат да избират между две изключително добре оборудвани модификации, гарантиращи максимално ниво на безопасност и комфорт - Ultra AWD, която е с начална цена 123 500 евро и Black Line AWD, която започва с цена 130 500 евро с ДДС
С пазарното си позициониране и впечатляващи технически параметри Zeekr 9X директно атакува утвърдените флагмани на европейската премиум сцена като BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, като същевременно предлага сериозно ценово предимство пред своите германски съперници. Китайският производител се прицелва във високия сегмент на пълноразмерните луксозни всъдеходи, където клиентите търсят безапелационен комфорт, модерни технологии и върхови динамични характеристики. С атрактивното си ценово предложение, стартиращо от 123 500 евро, моделът позиционира сериозна алтернатива на много по-скъпите си аналози в класа и цели да отвоюва значителен пазарен дял. Дали ще успее, ще покаже времето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Коментиран от #3
15:56 27.10.2026
2 Приятел си продава китайския донг фенг
Коментиран от #5
15:59 27.10.2026
3 Как
До коментар #1 от "Име":Па не!
Има нещо, което се нарича статус, и китаеца, Мерцедес никога няма да стане!
Като Дачия - ще се фукат бедните!
Коментиран от #6, #12
16:02 27.10.2026
4 Слави
16:04 27.10.2026
5 София
До коментар #2 от "Приятел си продава китайския донг фенг":Що пишеш глупост, нали има гаранция! В фб страницата на марката никой не споделя такива проблеми, и всеки е доволен от гаранционните условия на дилъра!
Коментиран от #25
16:04 27.10.2026
6 Мдааа
До коментар #3 от "Как":Статус - бай Ганя, толкова за мерцедеса ти от горубляне
Коментиран от #17
16:05 27.10.2026
7 Чайна-майна
16:05 27.10.2026
8 гост
16:06 27.10.2026
9 аахахаха
16:07 27.10.2026
10 666
Коментиран от #23
16:10 27.10.2026
11 нхгйуъ
16:10 27.10.2026
12 Край
До коментар #3 от "Как":Така разсъждаваха и собствениците на телефоните верту преди 10-12 години. Светът се променя. Който го разбира късно живее в Дупница, Перник или Прищина.
Коментиран от #14
16:11 27.10.2026
13 Гориил
Коментиран от #16
16:16 27.10.2026
14 Няма край
До коментар #12 от "Край":Все още има играчки тип “верту”, които са недостъпни за нас “простосмъртните” и те не са китайски. Не виждам проблем с автомобилите от Китай - щом има накой да плаща за тях, значи всичко е наред.
16:17 27.10.2026
15 Васил
Коментиран от #19
16:20 27.10.2026
16 хех
До коментар #13 от "Гориил":Ще свикнат ами, къде ще ходят? Ние как бяхме свикнали с Москвичите и Зазките навремето.
16:21 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ккк
16:30 27.10.2026
19 Гориил
До коментар #15 от "Васил":Скоро България ще премине към масово произвеждани, достъпни и луксозно оборудвани китайски автомобили. Всяка година китайските автомобилни производители подобряват качеството и надеждността на своите превозни средства. Няма да имате избор. Никога досега в историята на световния автомобилен дизайн автомобилните производители не са сменяли моделните си линии на всеки шест месеца, въвеждайки радикално нови технологии на пазара, създавайки автомобили, несравними по своята драматична привлекателност, естетика, стил и техническа архитектура. Несъмнено скоро ще промените мнението си.
Коментиран от #26
16:32 27.10.2026
20 Хубава работа ама китайска
Коментиран от #22
16:37 27.10.2026
21 Присмехулник
16:43 27.10.2026
22 пенчо
До коментар #20 от "Хубава работа ама китайска":Цената е такава за Европа заради самата Европа. Сложихме мита и небето за китайските автомобили. Уж да си защитават собственото производство. А то какво стана пак е по евтина от европейският еквивалент
16:45 27.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мимиш
16:54 27.10.2026
25 донг
До коментар #5 от "София":гаранцията не важи за стопове крушки и кабелчета,,,а за скорости,двигател окачване и др по-сериозни неща
17:00 27.10.2026
26 донг
До коментар #19 от "Гориил":кой ще ги купува бе,европееца има изисквания най-малкото поне към надеждността,за а сега китаеща не се е доказал като здрав и надежден
17:03 27.10.2026