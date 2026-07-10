Германското срещу китайското инженерство - краш тестове на BMW iX3 Neue Klasse и Zeekr 7GT (ВИДЕО)

Ако сте си мислили, че досегашните тестове за безопасност на автомобили бяха строги, подгответе се за истински шок. Независимата европейска организация Euro NCAP току-що даде старт на най-радикалната реформа в своята методология от десетилетие насам. Новата система, наречена „Етапи на безопасност“ (Stages of Safety), вече не се интересува само от това колко здраво се смачкват ламарините. Тя следи под лупа целия жизнен цикъл на защитата – от поведението на шофьора зад волана до критичната „златна минута“ след тежък инцидент. Първите две "изкупителни жертви", които имаха честта да бъдат брутално разбити по тези чисто нови, свирепи правила, са дългоочакваният баварец BMW iX3 от следващото поколение Neue Klasse и неговият амбициозен китайски преследвач – електрическото комби Zeekr 7GT. И двата модела се прибраха у дома с максималните пет звезди, но зад еднаквия краен резултат се крие коренно различна философия и истинска софтуерна война.

Германският тежкоатлет BMW iX3 50 xDrive

Този автомобил, тежащ внушителните 2285 кг, заложи на класическото ДНК на марката, където ергономията е издигната в култ. В категорията за безопасно шофиране кросоувърът закова 73%, като експертите буквално се влюбиха в решението на BMW да запази физическите, механични бутони за най-важните функции – мигачи, аварийни светлини, клаксон и селектор на предавките. Това спестява опасното лутане по екраните по време на път. Системата за следене на водача веднага улавя умората, макар че леко "проспа" бързите, секундни разсейвания. За сметка на това, по време на маратонския реален тест от 2000 км през Италия, Франция, Германия и Австрия, колата разчете правилно пътните знаци в 86% от случаите, покривайки феноменалните 97% от маршрута.

Когато нещата станат напечени, баварските технологии показват зъби. При тестовете за избягване на сблъсък iX3 заслужи 83%, благодарение на автономното спиране (AEB), което буквално спаси манекените при симулирани конфликти с мотори и пешеходци на кръстовища. Самият удар донесе оценка от 86% за пасивна защита. Тук голямата звезда беше централната въздушна възглавница между предните седалки, която не позволи на шофьора и пътника да си разбият главите един в друг при страничен удар. Минус бе отбелязан единствено при челното припокриване по цялата ширина, където натоварването в гърдите на водача остана на границата на допустимото (85%). След удара обаче колата реагира безупречно – eCall системата се свърза незабавно с бърза помощ, високоволтовата батерия бе изолирана за милисекунди срещу риск от пожар, а дръжките на вратите изскочиха автоматично и останаха напълно функционални за спасителите, носейки нищо по-малко от 95% за безопасност след инцидент.

От другата страна на барикадата, източната заплаха Zeekr 7GT Privilege AWD

Китайската кола (с тегло 2405 кг) реши да играе "ол-ин" с технологиите и софтуера. В етапа на безопасно шофиране китайското комби изпревари германеца с резултат от 79%. Неговите камери и изкуствен интелект бяха безпощадни към всяко отклоняване на погледа или прозявка на шофьора. Автомобилът е тъпкан със сензори – улавя дори неправилно поставен колан на корема, има вградено разпознаване на забравени деца на задната седалка и предупреждава преминаващите пешеходци. Големият шамар за Zeekr обаче дойде от факта, че почти всичко се управлява от централния таблет, което Euro NCAP наказа с ниска оценка за общ контрол поради разсейване. По пътищата на Франция и Испания асистентът за скорост улови знаците в 79% от случаите.

Истинският триумф на Zeekr 7GT обаче беше в предотвратяването на инциденти, където колата отнесе конкуренцията с бруталните 89% ефективност. Спирачният асистент реагира безгрешно при заден ход, челни ситуации и на кръстовища, а системата „Dooring“ спаси дузина виртуални велосипедисти, блокирайки отварянето на вратите, ако отзад наближава двуколесно возило. Структурната здравина на купето се оказа бетон – 93% за защита при сблъсък и максимални точки за странични удари в стълб. Каросерията се деформира толкова интелигентно, че предпази перфектно хора с всякакъв ръст и детски манекени. На финала, в секцията след инцидента, Zeekr изравни резултата на BMW (95%), изключвайки моментално високото напрежение и поддържайки механичните дръжки на вратите напълно здрави и готови за евакуация. Единствената минимална загуба на точки дойде от малко по-бавната реакция на системата TPS eCall. В крайна сметка – титанично равенство с 5 звезди, което доказва, че Китай вече не просто догонва Европа, а диктува правилата в сигурността.