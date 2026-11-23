Китайската марка Zeekr разкри официалните подробности и графика за пазарния дебют на модернизирания електрически кросоувър Zeekr 7X за моделната 2027 година. Премиерата на автомобила е насрочена за 27 ноември по време на автомобилното изложение в Гуанджоу, когато ще стартират и реалните продажби в Китай. Предварителните поръчки обаче вече са отворени, като базовата цена на местния пазар е фиксирана на 229 800 юана, което по актуалния обменен курс се равнява на приблизително 31 415 евро.
На пръв поглед дизайнерите са заложили на максимална приемственост и външният вид на Zeekr 7X остава почти непокътнат. Кросоувърът запазва разпознаваемата предна светлинна лента Stargate, но освежава палитрата си с два нови цвята на каросерията – златист и червен. Габаритите също остават без промяна: дължината възлиза на 4 825 мм, широчината е 1 930 мм, височината достига 1 666 мм, а междуосието се простира на внушителните 2 925 мм.
Истинската революция се крие под ламарините, където всички версии за китайския пазар преминават към 900-волтова електрическа архитектура. Началната модификация Zeekr 7X Max със задно задвижване разчита на електромотор с мощност 370 kW (496 к.с.) и акумулаторна батерия с капацитет 75 кВтч, осигуряваща пробег до 620 км според китайския измервателен цикъл CLTC.
Стъпало по-нагоре стои изпълнението Max+, което дебютира с изцяло нова батерия от 85 кВтч и автономен пробег до 680 км с едно зареждане. За купувачите, които търсят максимален запас от енергия, срещу доплащане се предлага по-голям пакет с капацитет 103 кВтч, увеличаващ пробега до 802 км. Новите батерии поддържат и впечатляваща пикова скорост на зареждане от 5,5C, което съкращава престоя на зарядната станция до минимум.
Върхът в гамата е отреден за модификацията Zeekr 7X Ultra със задвижване на четирите колела и два електродвигателя, генериращи системна мощност от 585 kW (785 к.с.). Този вариант е оборудван серийно с голямата батерия от 103 кВтч и може да измине до 715 км по стандарта CLTC.
В салона промените са насочени към още по-висок комфорт и усещане за прецизност, като интериорът получава обновен волан, преработени панели на вратите, нова облицовка на тавана и свежи цветови комбинации. Предните кресла разполагат с 12-точкова масажна функция с осем програми и три степени на интензивност, допълнени от режим за позиция без гравитация. Пътниците на втория ред пък се радват на електрическо регулиране на облегалките и възможност за надлъжно приплъзване на седалките в диапазон от 215 мм.
Списъкът с технологии включва още система за активно потискане на шума RNC, адаптивни амортисьори с електромагнитно управление CCD, както и усъвършенствания асистент за шофиране G-ASD G-Pilot H7 с лидар. Тази система поддържа автоматизирано придвижване по зададен навигационен маршрут от точка до точка, включително в натоварена градска среда, макар и при задължително наблюдение от страна на водача.
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