Китайската марка Zeekr разкри официалните подробности и графика за пазарния дебют на модернизирания електрически кросоувър Zeekr 7X за моделната 2027 година. Премиерата на автомобила е насрочена за 27 ноември по време на автомобилното изложение в Гуанджоу, когато ще стартират и реалните продажби в Китай. Предварителните поръчки обаче вече са отворени, като базовата цена на местния пазар е фиксирана на 229 800 юана, което по актуалния обменен курс се равнява на приблизително 31 415 евро.

На пръв поглед дизайнерите са заложили на максимална приемственост и външният вид на Zeekr 7X остава почти непокътнат. Кросоувърът запазва разпознаваемата предна светлинна лента Stargate, но освежава палитрата си с два нови цвята на каросерията – златист и червен. Габаритите също остават без промяна: дължината възлиза на 4 825 мм, широчината е 1 930 мм, височината достига 1 666 мм, а междуосието се простира на внушителните 2 925 мм.

Истинската революция се крие под ламарините, където всички версии за китайския пазар преминават към 900-волтова електрическа архитектура. Началната модификация Zeekr 7X Max със задно задвижване разчита на електромотор с мощност 370 kW (496 к.с.) и акумулаторна батерия с капацитет 75 кВтч, осигуряваща пробег до 620 км според китайския измервателен цикъл CLTC.

Стъпало по-нагоре стои изпълнението Max+, което дебютира с изцяло нова батерия от 85 кВтч и автономен пробег до 680 км с едно зареждане. За купувачите, които търсят максимален запас от енергия, срещу доплащане се предлага по-голям пакет с капацитет 103 кВтч, увеличаващ пробега до 802 км. Новите батерии поддържат и впечатляваща пикова скорост на зареждане от 5,5C, което съкращава престоя на зарядната станция до минимум.

Върхът в гамата е отреден за модификацията Zeekr 7X Ultra със задвижване на четирите колела и два електродвигателя, генериращи системна мощност от 585 kW (785 к.с.). Този вариант е оборудван серийно с голямата батерия от 103 кВтч и може да измине до 715 км по стандарта CLTC.

В салона промените са насочени към още по-висок комфорт и усещане за прецизност, като интериорът получава обновен волан, преработени панели на вратите, нова облицовка на тавана и свежи цветови комбинации. Предните кресла разполагат с 12-точкова масажна функция с осем програми и три степени на интензивност, допълнени от режим за позиция без гравитация. Пътниците на втория ред пък се радват на електрическо регулиране на облегалките и възможност за надлъжно приплъзване на седалките в диапазон от 215 мм.

Списъкът с технологии включва още система за активно потискане на шума RNC, адаптивни амортисьори с електромагнитно управление CCD, както и усъвършенствания асистент за шофиране G-ASD G-Pilot H7 с лидар. Тази система поддържа автоматизирано придвижване по зададен навигационен маршрут от точка до точка, включително в натоварена градска среда, макар и при задължително наблюдение от страна на водача.

Трябва да отбележим обаче, че описаните подобрения засега важат единствено за версията, предназначена за Китай. На външните пазари Zeekr 7X продължава да се продава в досегашната си конфигурация с 800-волтова архитектура, мощност до 670 к.с. и пробег до 627 км по европейския цикъл WLTP, а срокът за пускането на модернизирания вариант извън страната все още не е обявен.