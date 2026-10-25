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Китайският кошмар за Audi, BMW и Mercedes - Zeekr отмъква клиентите им с едно пикантно решение

Китайският кошмар за Audi, BMW и Mercedes - Zeekr отмъква клиентите им с едно пикантно решение

25 Октомври, 2026 12:15 640 6

  • zeekr-
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  • премиум-
  • пазари-
  • европа

Понастоящем марката присъства официално в двадесет и две европейски държави, включително и в България

Китайският кошмар за Audi, BMW и Mercedes - Zeekr отмъква клиентите им с едно пикантно решение - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Смелата стратегия, залагаща на дигитални иновации и висококачествено изпълнение, вместо на десетилетна история, започва да дава сериозни резултати на европейския пазар. Премиум брандът Zeekr отчита двойно увеличение на продажбите си и амбициозно разширява мрежата си от представителства, като целта е до края на годината те да достигнат двеста локации на територията на стария континент.

По време на международното автомобилно изложение в Париж европейският директор на компанията Лотар Шупе разкри пред медиите детайли около агресивната експанзия. Ръководството съзнателно страни от ценовите войни, предпочитайки да предостави на потребителите значително по-богато оборудване и модерни технологии срещу сумите, които традиционните немски конкуренти изискват за базовите си модели.

Според управленския екип истинското предимство се крие в съотношението между стойност и получени екстри, освобождавайки купувачите от необходимостта да плащат за престижа на историческото име.

Понастоящем марката присъства официално в двадесет и две европейски държави, включително и в България, а засилването на позиците е поверено на нови продуктови предложения. На парижкото изложение вниманието беше привлечено от фейслифта на кросоувъра 7X, както и от луксозния флагман 9X, който бързо си спечели неофициалното прозвище на азиатски аналог на Rolls-Royce Cullinan. Именно моделът 9X ще бъде представен официално у нас на 27.10. 2026 година, като веднага след това очаквайте още подробности и цена за България

Един от основните психологически бариери пред масовото навлизане на китайски електромобили остава опасението от бързото обезценяване при последваща продажба на старо. От компанията отчитат този факт с подобаващото внимание и противопоставят на скептицизма ясна продуктова политика. Липсата на изкуствено изгодни, но орязани откъм екстри базови модификации предпазва пазара от наводняване с компромисни возила, които губят гладковъзрастовата си привлекателност.

Дългосрочната стабилност на вторичния пазар се поддържа и чрез непрекъснати софтуерни актуализации по въздуха, благодарение на които превозните средства запазват актуалността си през годините. Допълнителен фактор за сигурност е петгодишната заводска гаранция, подплатена от финансовата и инженерна мощ на корпорацията майка Geely. Стратегическото предимство се допълва от факта, че цялостният дизайн на европейските модификации се ражда в дизайнерското студио в Гьотеборг, а ходовата част е преминала през специфични настройки за подобряване на поведението по европейските пътища.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А дано, ама надали

    2 2 Отговор
    Стогодишна история не се бори с повече екстри!

    Но от друга страна от това печели клиента, защото китайците вдигат летвата и пред BMW audi и mercedes, които трябва да предложат същото или дори повече, за да не се излагат.

    12:22 25.10.2026

  • 3 Тити

    1 1 Отговор
    Тити вече си мислех че в неделя Китайците не плащат за реклама на китайските бракми.

    12:23 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В китайските автомобили екстрите са

    0 0 Отговор
    Много защото има много фирми подизпълнители с майстори
    В европейските автомобили екстрите се доплащат защото майсторите специалисти са малко

    12:29 25.10.2026