Китайският кошмар за Audi, BMW и Mercedes - Zeekr отмъква клиентите им с едно пикантно решение

Смелата стратегия, залагаща на дигитални иновации и висококачествено изпълнение, вместо на десетилетна история, започва да дава сериозни резултати на европейския пазар. Премиум брандът Zeekr отчита двойно увеличение на продажбите си и амбициозно разширява мрежата си от представителства, като целта е до края на годината те да достигнат двеста локации на територията на стария континент.

По време на международното автомобилно изложение в Париж европейският директор на компанията Лотар Шупе разкри пред медиите детайли около агресивната експанзия. Ръководството съзнателно страни от ценовите войни, предпочитайки да предостави на потребителите значително по-богато оборудване и модерни технологии срещу сумите, които традиционните немски конкуренти изискват за базовите си модели.

Според управленския екип истинското предимство се крие в съотношението между стойност и получени екстри, освобождавайки купувачите от необходимостта да плащат за престижа на историческото име.

Понастоящем марката присъства официално в двадесет и две европейски държави, включително и в България, а засилването на позиците е поверено на нови продуктови предложения. На парижкото изложение вниманието беше привлечено от фейслифта на кросоувъра 7X, както и от луксозния флагман 9X, който бързо си спечели неофициалното прозвище на азиатски аналог на Rolls-Royce Cullinan. Именно моделът 9X ще бъде представен официално у нас на 27.10. 2026 година, като веднага след това очаквайте още подробности и цена за България

Един от основните психологически бариери пред масовото навлизане на китайски електромобили остава опасението от бързото обезценяване при последваща продажба на старо. От компанията отчитат този факт с подобаващото внимание и противопоставят на скептицизма ясна продуктова политика. Липсата на изкуствено изгодни, но орязани откъм екстри базови модификации предпазва пазара от наводняване с компромисни возила, които губят гладковъзрастовата си привлекателност.

Дългосрочната стабилност на вторичния пазар се поддържа и чрез непрекъснати софтуерни актуализации по въздуха, благодарение на които превозните средства запазват актуалността си през годините. Допълнителен фактор за сигурност е петгодишната заводска гаранция, подплатена от финансовата и инженерна мощ на корпорацията майка Geely. Стратегическото предимство се допълва от факта, че цялостният дизайн на европейските модификации се ражда в дизайнерското студио в Гьотеборг, а ходовата част е преминала през специфични настройки за подобряване на поведението по европейските пътища.