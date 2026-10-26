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Вижте с какви темпове китайските автомобилни марки завладяват европейския пазар

Вижте с какви темпове китайските автомобилни марки завладяват европейския пазар

26 Октомври, 2026 10:10 1 881 8

  • китайски автомобили-
  • европа-
  • продажби

Лидерската позиция на континента се заема от гиганта Geely Group

Вижте с какви темпове китайските автомобилни марки завладяват европейския пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейската автомобилна индустрия преминава през грандиозна пренастройка на силите, водена от разширяващата се офанзива на азиатските производители. Само за един месец – изминалия септември – водещите пет китайски автомобилни концерна реализираха впечатляващите 214 000 продажби на нови леки автомобили в рамките на Стария континент. Този резултат маркира впечатляващ скок от 75% спрямо същия период на предходната година, когато бяха отчетени 122 000 единици. С това общият пазарен дял на тези китайски гиганти в Европа скочи до 15.8%, оставяйки зад гърба си миналогодишните 9.8%.

Лидерската позиция на континента се заема от гиганта Geely Group, чийто портефолио включва марки като Geely, Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Polestar, LEVC, Smart и Volvo (Важно е да се отбележи, че статистиката на ACEA класифицира марките Volvo и Smart като част от Geely Group). Концернът постигна 54 800 реализирани автомобила за месеца, бележейки ръст от 33%. Второто място си извоюва Chery Automobile чрез портфолиото си от брандовете Chery, Jaecoo, Jetour и Omoda, доставяйки 52 800 превозни средства – впечатляващо увеличение от 186%. На трета позиция се нареди BYD с близо 50 000 автомобила (ръст от 99%), следвана от SAIC Motor с около 42 000 бройки основно на модели на MG (+24%). Най-впечатляващ динамичен темп обаче отбеляза Leapmotor, чиито продажби се изстреляха с 324% до 14 600 автомобила.

За първите девет месеца на годината тези пет индустриални гиганта са реализирали общо 1.25 милиона автомобила в Европа, с което държат почти 12% от целия европейски пазар, оценяван на 10.56 милиона нови продажби – силен скок спрямо 7.4% за същия период година по-рано. А българският автомобилен пазар следва глобалната трансформация.

Тенденцията за експанзия на китайското автомобилостроене се разгръща с пълна сила и на родна земя

За същите първи девет месеца на годината у нас са регистрирани над 4 400 нови китайски автомобила, което представлява точно 10% от целия български пазар на нови коли. Нещо повече – през самия септември източните брандове постигнаха исторически рекорд в България, завземайки 15.7% от месечните продажби, като близо всеки шести новорегистриран автомобил в страната е бил от китайска марка. Водещо присъствие у нас поддържат брандове като Forthing, Dongfeng, Geely, GWM и MG, чиито хибридни и SUV предложения се превръщат в пряк конкурент на утвърдените европейски и азиатски бестселъри.

Тази устойчива глобална преднина се дължи предимно на ранното ориентиране на азиатската индустрия към електромобилността, хибридните задвижвания и алтернативните горива. Вътрешното свиване на китайския пазар подтикна производителите да потърсят интензивен излаз навън, в резултат на което общият световен износ от страната се увеличи 1.5 пъти, достигайки 8.62 милиона автомобила за първите девет месеца на годината.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аха

    3 4 Отговор
    Милиони знайни и незнайни китайци, ще ги питам потребителите, като им дотрябва някоя част, стоп, фар, калник и т. н.? Ще станем и ние малко американци, чукват колата счупен фар и огънат калник и я пишат "тоталщета", щот няма части за ремонт, а и кой да я ремонтира😉

    Коментиран от #3, #4, #6

    10:17 26.10.2026

  • 2 Факт

    5 4 Отговор
    В България като започнат да затварят заводите за полупроводници,фарове,стъкла и т.н.,продължавайте да се радвате на китайските кошници!

    10:20 26.10.2026

  • 3 Про100 💪👑💯

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "аха":

    Всичко европейско си е китайско, само някои американски модели не са засегнати от китайците.

    10:37 26.10.2026

  • 4 ои8уйхътгрф

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "аха":

    Питаш- отговарям ти...

    ПТП... Предна броня, радар в бронята, сензорите за парктроника, фаровете за мъгла и един брой основен фар (матричен + лазер) бяха за смяна + калник и преден капак за лек ремонт... Частите дойдоха от Китай до склада в Германия за 3 (ТРИ) дни със самолетчето на DHL и после пътуваха още 4 дни с камион до сервиза на дилъра... С чакането, ремонта и боядисването общо след 2 седмици колата беше пак при мен...

    Аналогичен случай с БМВ Х5- задна броня и стопове за смяна след ПТП, чаках ПОВЕЧЕ ОТ 1 МЕСЕЦ частите да дойдат + ремонта го забавиха поради мързел и некадърност и воаля, 2 МЕСЕЦА БЕЗ КОЛА...

    Нещо да коментираш имаш ли?

    10:39 26.10.2026

  • 5 авто маниак

    2 0 Отговор
    Около мен всичките ми познати карат Тойота ,Хонда ,Киа или китайски .Смениха всякакви европейски коли с азиатски и има защо .Аз като голям фен на немските , от няколко години карам бензинова Тойота , ами немска кола не искам вече дори да разгледам.

    10:48 26.10.2026

  • 6 Реалност

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "аха":

    Веднага ти отговарям /имам петгодишен Хавал, с който не съм имал никакви проблеми, преди седмица купих на дъщеря ми китайския хибрид BYD/, но да се върнем на темата - един познат закара в сервиза аудиото си, от там му казаха, че повредата е в електрониката и трябва да поръчат нова част от Китай и ще отнеме две - три седмици докато частта пристигне в Германия и от там да я пратят в България. В крайна сметка частта беше поръчана от сервиза на Хавал и пристигна след 4 дни.
    Ремонта на един китайски автомобил винаги ще е по бърз и по качествен защото всичко в него се произвежда от една фирма, докато немските коли са сбирщайн и реално в тях няма нищо немско.

    10:50 26.10.2026

  • 7 тойота

    1 1 Отговор
    Това си е нормално .Няколко известни ютубъри карат вече Тойоти , Нончев ,Бричката , дори Слави Клашъра .Слави ходи по разни чукари , а Нончев и Филип Бричката не е като да не разбират от коли .

    10:50 26.10.2026

  • 8 Без коментар

    2 0 Отговор
    По време на коронавируса един китайски завод за електроника спря работа за седмица заради което цялата немска автомобилна индустрия прекрати дейността си за два месеца:)

    11:01 26.10.2026