Вижте с какви темпове китайските автомобилни марки завладяват европейския пазар

Европейската автомобилна индустрия преминава през грандиозна пренастройка на силите, водена от разширяващата се офанзива на азиатските производители. Само за един месец – изминалия септември – водещите пет китайски автомобилни концерна реализираха впечатляващите 214 000 продажби на нови леки автомобили в рамките на Стария континент. Този резултат маркира впечатляващ скок от 75% спрямо същия период на предходната година, когато бяха отчетени 122 000 единици. С това общият пазарен дял на тези китайски гиганти в Европа скочи до 15.8%, оставяйки зад гърба си миналогодишните 9.8%.

Лидерската позиция на континента се заема от гиганта Geely Group, чийто портефолио включва марки като Geely, Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Polestar, LEVC, Smart и Volvo (Важно е да се отбележи, че статистиката на ACEA класифицира марките Volvo и Smart като част от Geely Group). Концернът постигна 54 800 реализирани автомобила за месеца, бележейки ръст от 33%. Второто място си извоюва Chery Automobile чрез портфолиото си от брандовете Chery, Jaecoo, Jetour и Omoda, доставяйки 52 800 превозни средства – впечатляващо увеличение от 186%. На трета позиция се нареди BYD с близо 50 000 автомобила (ръст от 99%), следвана от SAIC Motor с около 42 000 бройки основно на модели на MG (+24%). Най-впечатляващ динамичен темп обаче отбеляза Leapmotor, чиито продажби се изстреляха с 324% до 14 600 автомобила.

За първите девет месеца на годината тези пет индустриални гиганта са реализирали общо 1.25 милиона автомобила в Европа, с което държат почти 12% от целия европейски пазар, оценяван на 10.56 милиона нови продажби – силен скок спрямо 7.4% за същия период година по-рано. А българският автомобилен пазар следва глобалната трансформация.

Тенденцията за експанзия на китайското автомобилостроене се разгръща с пълна сила и на родна земя

За същите първи девет месеца на годината у нас са регистрирани над 4 400 нови китайски автомобила, което представлява точно 10% от целия български пазар на нови коли. Нещо повече – през самия септември източните брандове постигнаха исторически рекорд в България, завземайки 15.7% от месечните продажби, като близо всеки шести новорегистриран автомобил в страната е бил от китайска марка. Водещо присъствие у нас поддържат брандове като Forthing, Dongfeng, Geely, GWM и MG, чиито хибридни и SUV предложения се превръщат в пряк конкурент на утвърдените европейски и азиатски бестселъри.

Тази устойчива глобална преднина се дължи предимно на ранното ориентиране на азиатската индустрия към електромобилността, хибридните задвижвания и алтернативните горива. Вътрешното свиване на китайския пазар подтикна производителите да потърсят интензивен излаз навън, в резултат на което общият световен износ от страната се увеличи 1.5 пъти, достигайки 8.62 милиона автомобила за първите девет месеца на годината.