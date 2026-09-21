Какъв цвят автомобили са най-често замесени в катастрофи

Въпросът дали цветът на автомобила влияе пряко върху вероятността от инцидент на пътя продължава да бъде обект на задълбочени анализи от застрахователни компании и независими институти за пътна безопасност в Европа. Новите данни от европейския застрахователен сектор и анализите на пътния трафик поставят черните и тъмносивите автомобили начело в класациите по брой инциденти, измествайки традиционно доминиращите бели превозни средства в определени регионални извадки.

Европейските експерти обаче побързаха да разконспирират статистическия феномен: високият дял на инцидентите при черните, сивите и белите автомобили е пряко отражение на техния пазарен дял. Според данни за новорегистрираните автомобили в Европа, над 70% от колите на континента се състои именно от монохромни нюанси – сиво, черна боя, бяло и сребристо. Логично е превозните средства, които са най-многочислени по пътищата, да присъстват и най-често в протоколите за щети.

Въпреки пазарния фактор, проучвания на Университета Монаш (MUARC) и европейски организации за пътна безопасност сочат, че съществува и реален физически риск. При дневна светлина черните автомобили имат приблизително 12% по-висок риск от участие в инцидент в сравнение с белите, докато при сумрак и нощно шофиране тази разлика може да достигне до 47%, ако автомобилът е паркиран и с изключени светлини. Причината е чисто оптична – контрастът на черния цвят спрямо асфалта и заобикалящата среда е значително по-нисък.

Така черни и сиви коли регистрират най-висок дял инциденти поради комбинацията от масово присъствие и ниска видимост при влошени метеорологични условия. Бяло и сребристо – въпреки че белият цвят предлага най-висок оптичен контраст през деня, той също води в абсолютния брой инциденти просто поради огромния си дял при служебните автомобили.

Червено, синьо и оранжево – ярките цветове статистически участват в сходен процент произшествия спрямо сивите нюанси (около 14% срещу 15%), което отхвърля мита, че яркият цвят е пълна гаранция срещу сблъсък.

Застрахователните аналитици са категорични: цветът на купето е вторичен фактор за сигурността. Много по-решаващи за предотвратяването на пътнотранспортни произшествия остават спазването на дистанция, изправността на LED и матричните системи за осветление, както и правилното функциониране на електронните асистенти за спиране в градска среда.