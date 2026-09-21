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Какъв цвят автомобили са най-често замесени в катастрофи

Какъв цвят автомобили са най-често замесени в катастрофи

21 Септември, 2026 14:12 996 10

  • автомобили-
  • цветове-
  • катастрофи-
  • изследване

Статистиката за инцидентите на Стария континент разкрива тънката граница между оптичната видимост и пазарната популярност на автомобилите

Какъв цвят автомобили са най-често замесени в катастрофи - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпросът дали цветът на автомобила влияе пряко върху вероятността от инцидент на пътя продължава да бъде обект на задълбочени анализи от застрахователни компании и независими институти за пътна безопасност в Европа. Новите данни от европейския застрахователен сектор и анализите на пътния трафик поставят черните и тъмносивите автомобили начело в класациите по брой инциденти, измествайки традиционно доминиращите бели превозни средства в определени регионални извадки.

Европейските експерти обаче побързаха да разконспирират статистическия феномен: високият дял на инцидентите при черните, сивите и белите автомобили е пряко отражение на техния пазарен дял. Според данни за новорегистрираните автомобили в Европа, над 70% от колите на континента се състои именно от монохромни нюанси – сиво, черна боя, бяло и сребристо. Логично е превозните средства, които са най-многочислени по пътищата, да присъстват и най-често в протоколите за щети.

Въпреки пазарния фактор, проучвания на Университета Монаш (MUARC) и европейски организации за пътна безопасност сочат, че съществува и реален физически риск. При дневна светлина черните автомобили имат приблизително 12% по-висок риск от участие в инцидент в сравнение с белите, докато при сумрак и нощно шофиране тази разлика може да достигне до 47%, ако автомобилът е паркиран и с изключени светлини. Причината е чисто оптична – контрастът на черния цвят спрямо асфалта и заобикалящата среда е значително по-нисък.

Така черни и сиви коли регистрират най-висок дял инциденти поради комбинацията от масово присъствие и ниска видимост при влошени метеорологични условия. Бяло и сребристо – въпреки че белият цвят предлага най-висок оптичен контраст през деня, той също води в абсолютния брой инциденти просто поради огромния си дял при служебните автомобили.

Червено, синьо и оранжево – ярките цветове статистически участват в сходен процент произшествия спрямо сивите нюанси (около 14% срещу 15%), което отхвърля мита, че яркият цвят е пълна гаранция срещу сблъсък.

Застрахователните аналитици са категорични: цветът на купето е вторичен фактор за сигурността. Много по-решаващи за предотвратяването на пътнотранспортни произшествия остават спазването на дистанция, изправността на LED и матричните системи за осветление, както и правилното функциониране на електронните асистенти за спиране в градска среда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИР

    4 1 Отговор
    Боядисвайте ги в цветовете на дъгата,, така и така е модерно,,,,

    14:17 21.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Не знам защо тези, покрити с огледален хром, не катастрофират...🤔

    14:17 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 антон кутев

    2 0 Отговор
    купувайте,или боядисвайте само червени коли,да свиквате пак със социализма!

    Коментиран от #7

    14:34 21.09.2026

  • 7 Историята помни

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "антон кутев":

    Че то при СОЦ-а имаше няколко цвята за всичко - дрехи, коли, техника ...
    Сиво, черно, кафяво, синьо, бяло .... и червени вратовръзки. Ако е някаква шарения, значи е луксозна стока от "гнилия" Запад.

    Коментиран от #9

    14:41 21.09.2026

  • 8 За сведение

    0 0 Отговор
    За катастрофите са виновни хора, шофьори, а цветът на автомобила е украса, за снимките с изкривени тенекии.

    15:09 21.09.2026

  • 9 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Историята помни":

    Елате във Великобритания как се обличат основно в черно/бяло/сиво.

    15:10 21.09.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор
    На много от съвременните автомобили особено при силно слънце трудно се забелязват светлините на стоповете и мигачите , при по-старите модели това беше по-рядко !

    15:13 21.09.2026