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Краят на мигащото жълто в Испания

Краят на мигащото жълто в Испания

3 Ноември, 2026 16:50 790 2

  • светофар-
  • жълто-
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  • пешеходци

Испания въведе кардинална промяна в правилата на светофарите

Краят на мигащото жълто в Испания - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Испанската агенция за движение по пътищата (DGT) предприе мащабна и дългоочаквана реформа, с която официално се слага край на практиката за едновременно мигане на жълти светлини за водачите и зелени сигнали за преминаващите пешеходци. С влизането в сила на нови разпоредби шофьорите вече са задължени да спират напълно при червен светофар, което има за цел драстично да повиши безопасността по пешеходните пътеки и да изчисти хаоса по кръстовищата.

Инициатор на сериозните промени, уредени с Кралски указ 518/2026, е директорът на пътната дирекция Пере Наваро. Основният мотив зад новите мерки е пълното елиминиране на опасната практика водачите да преценяват ситуацията на базата на собствената си преценка, докато хората вече стъпват на платното.

Досегашният режим често поставяше шофьорите в конфликтни ситуации, разрешавайки им да преминават на мигащ жълт сигнал, стига да пропуснат пешеходците. Това обаче създаваше сериозни предпоставки за инциденти, особено за най-уязвимите участници в движението като децата, възрастните хора и гражданите с увреждания, като цялата отговорност се прехвърляше върху преминаващия зад волана.

Новият алгоритъм на градските светофари залага на максимална строгост и безусловна яснота. В моментите, когато пешеходците разполагат със зелена светлина, автомобилният поток задължително получава постоянен червен сигнал, изискващ пълно спиране без изключения.

Самият мигащ жълт цвят няма да бъде напълно премахнат от пътищата, но използването му вече е подчинено на строги ограничения. Той ще се появява единствено тогава, когато червеният сигнал вече е преустановил движението на превозните средства, което напълно изключва възможността за засичане с пешеходния трафик.

Въведените промени напълно отговарят на съвременните препоръки на международните експерти по пътна безопасност, които от години сочат едновременното разрешаване на движението на различни потоци като основен капан в натоварените градски условия.


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  • 2 Слънчасалия

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