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Mercedes ще учи колите да тръгват сами от светофара

Mercedes ще учи колите да тръгват сами от светофара

13 Ноември, 2026 12:31 132 3

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  • автономни коли

Революционна технология предвижда колите да тръгват самостоятелно при зелен светофар

Mercedes ще учи колите да тръгват сами от светофара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Немският премиум производител от Щутгарт разгръща мащабна инженерна концепция за автоматизирано стартиране, която елиминира човешкия фактор и забавянето на рефлексите при потегляне от място.

Новата патентна разработка надгражда традиционните системи за контрол на старта, познати като Launch Control, като прехвърля отговорността за момента на тръгване изцяло върху усъвършенстваните бордови сензори и софтуерни алгоритми.

Функционирането на системата се осъществява благодарение на комбинация от камери за разпознаване на пътната сигнализация, съвременни модули за машинно обучение и прецизно електронно управление на силовата установка.

По този начин автомобилът сам разпознава промяната на светлинния сигнал от червено към зелено и инициира незабавно ускорение, без да изисква физическото освобождаване на спирачния педал от водача.

Патентната документация разкрива възможност за автоматизирано набиране на предварително зададени скорости в диапазона от 64 до 113 километра в час, което улеснява маневрите при сливане с трафика на магистрала.

Инженерният екип е обърнал специално внимание на комфорта, вграждайки софтуерен механизъм за плавен преход при достигане на целевата скорост, за да се избегнат всякакви резки тласъци и неприятни усещания за пътниците.

Въпреки сериозния технологичен потенциал, разработката понастоящем остава на етап патентна заявка, като от ръководството на концерна все още не обявяват конкретни срокове или планове за серийно внедряване в бъдещите модели.


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