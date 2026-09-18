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Ето кои хибриди и електромобили ще издържат пробег от 400 000 километра

Ето кои хибриди и електромобили ще издържат пробег от 400 000 километра

18 Септември, 2026 10:37 1 331 1

  • електромобили-
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  • класация

Анализ на милиони автомобили разкрива кои зелени модели притежават ресурса да навъртят солиден пробег, като японските технологии отново смазват конкуренцията

Ето кои хибриди и електромобили ще издържат пробег от 400 000 километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ново мащабно проучване на аналитичната компания iSeeCars хвърля светлина върху потенциала за дълголетие при превозните средства с алтернативно задвижване. Експертите са изчислили математическата вероятност определени хибридни и изцяло електрически модификации да преминат психологическата граница от 250 000 мили, което се равнява на впечатляващите 400 000 километра. Докато средният шанс за целия разглеждан сегмент е около 8,2 процента, безспорният победител в изследването надхвърля този показател над три пъти и половина.

Начело на класацията за устойчивост застава луксозният всъдеход Lexus RX Hybrid

Lexus-ът демонстрира безапелационните 28,9 процента вероятност да превърти километража до четиристотин хиляди. Непосредствено след него се нарежда технологично близкият роднина Toyota Highlander Hybrid с постижение от 20,7 на сто. Челната тройка се оформя от седана Honda Accord Hybrid, чийто ресурс му отрежда 18,5 процента шанс да продължи да служи вярно на своя собственик дори след подобен сериозен пробег. Четирите най-устойчиви машини се допълват от друг японски представител – Toyota Avalon Hybrid, фиксирал 17,4 на сто.

По-надолу в подреждането срещаме пионера в индустрията Toyota Prius, както и добре познатата Toyota Camry Hybrid, които споделят идентична оценка от 11,5 процента. Интересен факт е, че след шестата позиция показателите на моделите слизат под средната за категорията стойност. Така например популярният SUV Toyota RAV4 Hybrid отчита 5,9 процента, а елегантният Lexus ES Hybrid остава с 5,1 на сто.

При изцяло електрическите автомобили картината изглежда малко по-различно, а резултатите са далеч по-скромни. Първенец сред возилата на батерии е Tesla Model X

Този електромобил заема деветото място в общата таблица с едва 3,6 процента вероятност да достигне въпросния пробег. Седанът Tesla Model S го следва плътно с 3,1 на сто. На последните места в подредбата се подреждат Ford Escape Hybrid с 0,7 процента, Hyundai Sonata Hybrid с 0,3 на сто и пионерът Nissan Leaf, чийто шанс за подобен дълъг живот клони към нулата.

Мащабният аналитичен труд стъпва върху обработката на гигантски масив от данни, обхващащ над 395 милиона автомобила. Авторите на изследването дебело подчертават, че представените стойности не показват реалния дял на возилата, които вече са преминали 400 000 километра, а представляват математически модел на вероятността даден автомобил да достигне този сериозен пробег.


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