Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват

Китайските автомобилни производители вече не са просто екзотично явление по европейските и българските пътища, а все по-сериозен фактор, като това постепенно се пренася и на пазара на употребявани автомобили. Със забавянето на продажбите на нови автомобили и значителното поскъпване на традиционните европейски, японски и корейски марки, вторичният пазар у нас и в Източна Европа започва все по-често да гледа към прагматичните китайски алтернативи. Четири модела обаче се отличават с доказана издръжливост и нисък процент на сериозни дефекти, превръщайки се в разумна инвестиция.

Haval Jolion

Този кросоувър на GWM се утвърди като един от най-търсените достъпни кросоувъри. Моделът рядко страда от тежки повреди в мотора или скоростната кутия, но при експлоатация в по-студените зимни месеци у нас собствениците понякога съобщават за по-бързо разреждане на фабричния акумулатор и свирене от ремъка на алтернатора. В съчетание с по-скромната шумоизолация, това са малки компромиси на фона на здравата механика. При покупка на старо е добре акумулаторът да се замени с такъв с капацитет поне 65 Ah, а ролките и ремъкът на алтернатора да се инспектират внимателно.

Geely Coolray



Бюджетният кросоувър бързо спечели популярност в Европа благодарение на динамичния си дизайн и инженерното си родство с Volvo. При автомобилите на вторичния пазар обаче трябва да се има предвид по-бързото износване на предните спирачни дискове и накладки, както и нуждата от смяна на биалетки на всеки 30 000 – 40 000 километра. Окачването е по-твърдо за българските пътища, а багажникът е сравнително компактен. Преди сделка се препоръчва щателен оглед на спирачната система и проверка за евентуални течове около водната помпа.

Geely Monjaro



Този модел позиционира марката в по-високия сегмент и се радва на голям интерес при внос на малко употребявани автомобили в България. Всъдеходът предлага забележителен комфорт, но собствениците съобщават за ускорено износване на прахозащитните маншони по окачването и необходимост от редовна смяна на стабилизиращите щанги. Тънкото лаково покритие е податливо на драскотини и лющене от камъчета по магистралите, поради което инвестицията в защитно прозрачно фолио за предницата е силно препоръчителна за запазване на препродажбената стойност.

Omoda 7



Тази кола навлезе агресивно на европейските пазари със своя футуристичен дизайн и богата гама от бензинови и плъгин хибридни задвижвания (PHEV). Опитът на първите собственици показва много добра здравина на задвижващата система, но разкрива дребни софтуерни "детски болести" в мултимедийната система и електронните асистенти за сигурност, които обикновено се отстраняват с официални актуализации. По-твърдата пластмаса в долната част на интериора също е детайл, който изисква внимание при оглед. При покупка на старо е ключово да се провери дали автомобилът е преминал през всички сервизни кампании за обновяване на софтуера и дали хибридната батерия е поддържана според предписанията на производителя.

Независимо от всичко казано, компютърна и ходова диагностика в специализиран сервиз преди покупка си остава най-доброто оръжие за купувачите в България. Но на фона на променящия се пазар и търсенето на максимално нови автомобили срещу разумни суми, тези четири модела показват, че китайското автомобилостроене вече може да предложи не само атрактивна цена, но и надеждност, която относително запазва стойността на колата във времето. А екземпляри от тези модели, продаващи се в България, можете да намерите ТУК.