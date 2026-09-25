Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват

Китайските автомобилни производители вече не са просто екзотично явление по европейските и българските пътища, а все по-сериозен фактор, като това постепенно се пренася и на пазара на употребявани автомобили. Със забавянето на продажбите на нови автомобили и значителното поскъпване на традиционните европейски, японски и корейски марки, вторичният пазар у нас и в Източна Европа започва все по-често да гледа към прагматичните китайски алтернативи. Четири модела обаче се отличават с доказана издръжливост и нисък процент на сериозни дефекти, превръщайки се в разумна инвестиция.
Haval Jolion
Този кросоувър на GWM се утвърди като един от най-търсените достъпни кросоувъри. Моделът рядко страда от тежки повреди в мотора или скоростната кутия, но при експлоатация в по-студените зимни месеци у нас собствениците понякога съобщават за по-бързо разреждане на фабричния акумулатор и свирене от ремъка на алтернатора. В съчетание с по-скромната шумоизолация, това са малки компромиси на фона на здравата механика. При покупка на старо е добре акумулаторът да се замени с такъв с капацитет поне 65 Ah, а ролките и ремъкът на алтернатора да се инспектират внимателно.
Geely Coolray
Бюджетният кросоувър бързо спечели популярност в Европа благодарение на динамичния си дизайн и инженерното си родство с Volvo. При автомобилите на вторичния пазар обаче трябва да се има предвид по-бързото износване на предните спирачни дискове и накладки, както и нуждата от смяна на биалетки на всеки 30 000 – 40 000 километра. Окачването е по-твърдо за българските пътища, а багажникът е сравнително компактен. Преди сделка се препоръчва щателен оглед на спирачната система и проверка за евентуални течове около водната помпа.
Geely Monjaro
Този модел позиционира марката в по-високия сегмент и се радва на голям интерес при внос на малко употребявани автомобили в България. Всъдеходът предлага забележителен комфорт, но собствениците съобщават за ускорено износване на прахозащитните маншони по окачването и необходимост от редовна смяна на стабилизиращите щанги. Тънкото лаково покритие е податливо на драскотини и лющене от камъчета по магистралите, поради което инвестицията в защитно прозрачно фолио за предницата е силно препоръчителна за запазване на препродажбената стойност.
Omoda 7
Тази кола навлезе агресивно на европейските пазари със своя футуристичен дизайн и богата гама от бензинови и плъгин хибридни задвижвания (PHEV). Опитът на първите собственици показва много добра здравина на задвижващата система, но разкрива дребни софтуерни "детски болести" в мултимедийната система и електронните асистенти за сигурност, които обикновено се отстраняват с официални актуализации. По-твърдата пластмаса в долната част на интериора също е детайл, който изисква внимание при оглед. При покупка на старо е ключово да се провери дали автомобилът е преминал през всички сервизни кампании за обновяване на софтуера и дали хибридната батерия е поддържана според предписанията на производителя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много Известен Съветски Актьор
13:30 25.09.2026
2 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #7
13:30 25.09.2026
3 Сър Мастър Бейтс
13:31 25.09.2026
4 Авто сервиз
14:05 25.09.2026
5 Извинете
Коментиран от #6
14:10 25.09.2026
6 хахахаха
До коментар #5 от "Извинете":Че кво те спира да си купуваш кво ти е кеф, или искаш разрешение от форумето.
14:22 25.09.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Много Известен Съветски Актьор":То па щот по нашите форумета не реват от европейските таралясници, в сервизите повече нови коли на по няколко години висят там, те европейските станаха нарицателни за скъпи коли с ниско качество и китайска електроника.
14:26 25.09.2026