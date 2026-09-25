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Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват

Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват

25 Септември, 2026 13:16 2 140 7

  • китайски автомобили-
  • автомобилът на старо

И вторичният пазар у нас започва все по-често да гледа към китайските алтернативи

Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайските автомобилни производители вече не са просто екзотично явление по европейските и българските пътища, а все по-сериозен фактор, като това постепенно се пренася и на пазара на употребявани автомобили. Със забавянето на продажбите на нови автомобили и значителното поскъпване на традиционните европейски, японски и корейски марки, вторичният пазар у нас и в Източна Европа започва все по-често да гледа към прагматичните китайски алтернативи. Четири модела обаче се отличават с доказана издръжливост и нисък процент на сериозни дефекти, превръщайки се в разумна инвестиция.

Haval Jolion

Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват

Този кросоувър на GWM се утвърди като един от най-търсените достъпни кросоувъри. Моделът рядко страда от тежки повреди в мотора или скоростната кутия, но при експлоатация в по-студените зимни месеци у нас собствениците понякога съобщават за по-бързо разреждане на фабричния акумулатор и свирене от ремъка на алтернатора. В съчетание с по-скромната шумоизолация, това са малки компромиси на фона на здравата механика. При покупка на старо е добре акумулаторът да се замени с такъв с капацитет поне 65 Ah, а ролките и ремъкът на алтернатора да се инспектират внимателно.

Geely Coolray

Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват


Бюджетният кросоувър бързо спечели популярност в Европа благодарение на динамичния си дизайн и инженерното си родство с Volvo. При автомобилите на вторичния пазар обаче трябва да се има предвид по-бързото износване на предните спирачни дискове и накладки, както и нуждата от смяна на биалетки на всеки 30 000 – 40 000 километра. Окачването е по-твърдо за българските пътища, а багажникът е сравнително компактен. Преди сделка се препоръчва щателен оглед на спирачната система и проверка за евентуални течове около водната помпа.

Geely Monjaro

Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват


Този модел позиционира марката в по-високия сегмент и се радва на голям интерес при внос на малко употребявани автомобили в България. Всъдеходът предлага забележителен комфорт, но собствениците съобщават за ускорено износване на прахозащитните маншони по окачването и необходимост от редовна смяна на стабилизиращите щанги. Тънкото лаково покритие е податливо на драскотини и лющене от камъчета по магистралите, поради което инвестицията в защитно прозрачно фолио за предницата е силно препоръчителна за запазване на препродажбената стойност.

Omoda 7

Четири китайски кросоувъра на старо, които няма да ви разочароват


Тази кола навлезе агресивно на европейските пазари със своя футуристичен дизайн и богата гама от бензинови и плъгин хибридни задвижвания (PHEV). Опитът на първите собственици показва много добра здравина на задвижващата система, но разкрива дребни софтуерни "детски болести" в мултимедийната система и електронните асистенти за сигурност, които обикновено се отстраняват с официални актуализации. По-твърдата пластмаса в долната част на интериора също е детайл, който изисква внимание при оглед. При покупка на старо е ключово да се провери дали автомобилът е преминал през всички сервизни кампании за обновяване на софтуера и дали хибридната батерия е поддържана според предписанията на производителя.

Независимо от всичко казано, компютърна и ходова диагностика в специализиран сервиз преди покупка си остава най-доброто оръжие за купувачите в България. Но на фона на променящия се пазар и търсенето на максимално нови автомобили срещу разумни суми, тези четири модела показват, че китайското автомобилостроене вече може да предложи не само атрактивна цена, но и надеждност, която относително запазва стойността на колата във времето. А екземпляри от тези модели, продаващи се в България, можете да намерите ТУК.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Известен Съветски Актьор

    1 1 Отговор
    "Добри хора", не ви трябват китайски коли. Китайските коли не изкарват дълго- след година-две почват проблемите, а някои направо се разпадат. Питайте любимите ви чебурашки и мурзилки, които са принудени от международните санкции да карат китайски каручки. Реват по форумите и в разни клипчета. А сервизното обслужване е - или го няма никакво или е направо трагедия. По-добре европейска, японска или южно-корейска кола втора ръка, отколкото нов, лъскав китайски боклук.

    13:30 25.09.2026

  • 2 Много Известен Съветски Актьор

    6 2 Отговор
    "Добри хора", не ви трябват китайски коли. Китайските коли не изкарват дълго- след година-две почват проблемите, а някои направо се разпадат. Питайте любимите ви руснаци, които са принудени от международните санкции да карат китайски каручки. Реват по форумите и в разни клипчета. А сервизното обслужване е - или го няма никакво или е направо трагедия. По-добре европейска, японска или южно-корейска кола втора ръка, отколкото нов, лъскав китайски боклук.

    Коментиран от #7

    13:30 25.09.2026

  • 3 Сър Мастър Бейтс

    2 2 Отговор
    Coolray го спряха от продажби. Едва ли е защото е бил супер успешен модел.

    13:31 25.09.2026

  • 4 Авто сервиз

    1 0 Отговор
    Няма да ви разочарова Тойота Рав 4 .За китайците е рано да се каже .

    14:05 25.09.2026

  • 5 Извинете

    1 1 Отговор
    може ли да не купувам китайски кросоувъра, благодаря

    Коментиран от #6

    14:10 25.09.2026

  • 6 хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Извинете":

    Че кво те спира да си купуваш кво ти е кеф, или искаш разрешение от форумето.

    14:22 25.09.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много Известен Съветски Актьор":

    То па щот по нашите форумета не реват от европейските таралясници, в сервизите повече нови коли на по няколко години висят там, те европейските станаха нарицателни за скъпи коли с ниско качество и китайска електроника.

    14:26 25.09.2026