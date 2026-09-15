Как да разпознаем дали един употребяван автомобил е бил таксѝ

Покупката на употребяван автомобил на вторичния пазар — независимо дали става дума за нов внос от Германия, Австрия и Нидерландия, или за превозно средство, експлоатирано в България — винаги носи риск от попадане на пребоядисана или професионално козметично "освежена" бивша таксиметрова кола. А както е добре известно такситата натрупват гигантски пробег за изключително кратък период. Тъй като външните панели лесно се пребоядисват, а жълтото фолио се премахва без следа, купето остава най-верният източник на истината за реалния живот на автомобила.

Първият и най-очевиден индикатор е драстичното разминаване между показанията на километража и степента на физическо износване на основните контролни органи. Анатомията на шофьорското място разкрива много: текстилната или кожена тапицерия на водача губи своята плътност, профилът на страничните опори е смачкан, а бордовете са протрити от непрекъснатото слизане и качване. При волана износването не е просто козметично — оригиналната текстура на кожата или полиуретана изчезва напълно в зоните на хват, гумените покрития на педалите са протрити асиметрично или подменени с чисто нови евтини аналози, а топката на скоростния лост и бутоните по централната конзола показват излъскване, което не съответства на скромни показания от рода на 150 000 километра.

За разлика от частните автомобили, където задната седалка се използва епизодично, при таксиметровите превозни средства вторият ред понася изключително тежко натоварване. Внимателният оглед на задната част разкрива характерен "пасажерски синдром": коланите отзад са отпуснати, мекотата на "дивана" е неравномерна, а пластмасовите прагове и долните части на корите на вратите са надраскани от обувки и багаж. Особено внимание заслужават дръжките за отваряне на вратите и бутоните за стъклоповдигачите отзад, които при стандартна употреба запазват фабричния си вид с десетилетия, но тук са силно амортизирани.

Допълнителна специфика при тези автомобили са техническите и технологични следи, оставени от специализираното оборудване. По арматурното табло или централната конзола често остават скрити или запълнени отвори от монтаж на таксиметрови апарати, навигационни стойки, радиостанции и допълнителни табели. При автомобилите внос от страни като Германия, където традиционният цвят на такситата е характерният слонова кост (Hellelfenbein), премахването на фолиото понякога оставя леки следи от лепило или разлика в нюанса около уплътненията и вътрешните рамки на вратите, където оригиналният цвят е останал непокътнат.

Пълната експертна проверка задължително надхвърля визуалния оглед на интериора. Задължителна стъпка при купуване на автомобил в България е справката по VIN номер в официалните европейски и национални регистри за история на поддръжката и технически прегледи. Често при извършване на годишен преглед в страните от ЕС пробегът се записва стриктно и хронологията лесно разкрива манипулации. Подозрително ниската цена, съчетана с изкуствено полиран и видимо прясно освежен интериор, както и липса на документална следа за сервизното минало, е най-ясният знак за повишено внимание.