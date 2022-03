Колата с най-футуристичен екстериорен дизайн или нов триумф за електрическата Kia

Само 2 седмици след като спечели престижната титла "Автомобил на годината" в Европа, новият електромобил Kia EV6 грабна поредния приз – 2022 Red Dot. 50-членното експертно жури на реномирания международен конкурс за дизайн връчи наградата ‘Red Dot: Best of the Best’ на Kia EV6 за неговия футуристичен екстериорен дизайн. Изцяло електрическият кросоувър зае челна позиция и в категория "Innovative Products".



EV6 е първият от следващо поколение BEV модели, който е разработен на база новата дизайнерска философия на Kia, която символизира променящия се фокус на компанията към електрификация. Революционният кросоувър е и първият BEV модел, създаден в съответствие с новата философия "Opposites United" (Единство на противоположностите) в дизайна на марката, който се отличава с ориентиран към бъдещето стил в оформлението на електромобилите с множество характерни високотехнологични елементи.

EV6 е конструиран на основата на новата глобална модулна платформа за електромобили E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Благодарение на E-GMP 100% електромобил предлага един от най-просторните интериори в своя клас, пробег от 528 км и 800 V технология за високоскоростно зареждане, която позволява възстановяване капацитета на батерията от 10 до 80% само за 18 минути.



Карим Хабиб, ръководител на дизайнерския център на Kia, коментира наградата така: "EV6 поставя началото на дългосрочния ангажимент на Kia към изграждането на устойчива мобилност. Нашият стремеж бе да разчупим шаблона на автомобилния дизайн като демонстрираме ориентирана към бъдещето стилистика с характерни високотехнологични детайли. Двете Red Dot награди са доказателство за усърдната работа на нашите екипи и мотивация за нас да продължим по пътя към бъдещето на екологично отговорната мобилност за всички."

След лансирането през изминала 2021г. Kia EV6 се радва на изключително позитивни отзиви от потребители и журналисти. Странно, но тази кола не беше оценена по достойнство у нас. Kia EV6, Кола на годината в Европа за 2022 и финалист за Световен автомобил на годината, не се нареди сред петте най-добри електромобила в българския конкурс, и изобщо не беше номинирана при леките автомобили. А това, според нас, на практика е една от най-добрите съвременни електрически коли. Повече за нашето мнение за модела, вижте ТУК.