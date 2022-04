Мъж си купи Ferrari и успя да му се порадва само 3 километра преди да го блъсне

Мъж във Великобритания е имал едновременно най-хубавия, а и най-лошия ден в живота си след като успява да си купи мечтаното Ferrari 488 GTB от представителство в град Дерби, но само 3.2 километра след това катастрофира с него. Историята е разказана от местната полиция.

Колата е произведена през 2017 година, а през последните пет години е изминала малко над 21 хиляди километра с двама различни собственици, които са успели да я запазят в добро състояние. Ferrari-то е в традиционния за марката червен цвят, а допълнителен карбонов пакет добавя лекия материал по различни елементи и части на купето.

Инцидента с колата не е тежък и се разминава без сериозно пострадали, а щетите по италианския суперкар не изглеждат толкова сериозни. Не се споменава как точно се е случила катастрофата, но според това което виждаме, най-вероятно новият собственик не е преценил добре собствените си възможности и колата е поднесла, преди да се удари в близката мантинела.

Ferrari 488 GTB се задвижва от 3.9-литров бензинов V8 с мощност от 669 конски сили, достатъчни, за да ускорят колата до 100км/ч в рамките на около 3 секунди, преди достигане на максималната скорост от 330км/ч.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5