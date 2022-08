Нагледен пример защо не трябва да палите цигара на бензиностанция (ВИДЕО)

Ако сте от хората, които си мислят, че знаците за забрана за пушене на бензиностанциите са просто за украса и няма как от една цигара да подпалите всичко, то задължително трябва да изгледате видеото в края на текста. Руснак изгледа ситуацията от първо лице, след като реши да запали цигара докато зарежда с бензин своето Renault.

Инцидентът се е случил на 23 юли и за радост на всички не завършва фатално или с големи поражения, поради това, че резервоарът на колата не избухва. Според местни медии, мъжът е получил леки изгаряния на краката, но е в добро състояние и се лекува в болницата.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P