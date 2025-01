Lucid даде старт на доставките на новия си модел, но само за избрани (ВИДЕО)

Lucid Motors направи важна стъпка към своето бъдеще със старта на производството на дългоочаквания електрически SUV Gravity с. Въпреки че първоначалните доставки са насочени към партньори и служители, както и към тестови бройки, това е важен етап за марката.

Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън подчерта структурирания подход за увеличаване на производството, за да се осигурят висококачествени автомобили за клиентите. Първоначалните модели Gravity ще бъдат с най-високото ниво на оборудване Grand Touring, което може да се похвали с 828 к.с. и 120 кВтч батерия.

This weekend the first Lucid Gravity customers received their vehicles and departed the factory as a convoy.



This is just the beginning. Here's to a remarkable 2025. pic.twitter.com/ZIF5MwhNnX