Bugatti загатна за представянето на изключително интересен автомобил (ВИДЕО)

По време на седмицата на автомобилите в Монтерей тази година, Bugatti ще покаже изключително интересен автомобил, който изглежда, че ще сложи край на една ера в историята на френския производител. От компанията загатнаха за премиерата с кратко видео в което се виждат част от светлините на мистериозния автомобил. Те са оформени във формата на буквата V и са свързани с LED ивица.

THE LAST OF ITS KIND

19 AUGUST 2022 | 10:20 PDT (17:20 GMT)

THE QUAIL, A MOTORSPORTS GATHERING#BUGATTI #MontereyCarWeek #TheQuail @TheQuailEvents pic.twitter.com/OGCMmXrAXE