Хванаха шофьор на Golf с 280км/ч

Полицията в Нов Южен Уелс „похвали“ публично нарушител от щата, който е заловен със скорост от 280км/ч при над 2 пъти по-ниско ограничение. Мъжът е на 22-годишна възраст и въпреки, че е шофирал с високата скорост, всъщност е спрял при подаден сигнал от полицейските власти.

Властите са засекли колата да се движи с 280км/ч при ограничение от 110км/ч или със 170км/ч над максимално допустимата скорост на магистралата. Интересното в случая е, че заводски Golf 7 R е способен да вдигне 250км/ч или поне толкова предписват от Volkswagen.

A driver has been charged after he was allegedly caught travelling at more 280km/h in the state’s Southern Highlands today.



