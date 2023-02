Намериха изоставен болид на Ferrari пред панелен блок в София

Реплика на колата на Михаел Шумахер от сезон 2005/2006 година беше открита в краен квартал в София. За това съобщи италианското издание Corriere della sera.

Снимка на болида беше публикувана в социалната мрежа Twitter и бързо се превърна в сензация. Повечето от феновете на Формула 1 и на "Пилето" изразяват гневното си недоволство от отношението на собственика към тази "реликва".

Макар и да е реплика на състезателния болид на Шумахер, както и в техническо отношение да няма много общо с реалните автомобили от Ф1, този вид реплики са доста ценни за колекционерите.

This photo, reportedly shot in Bulgaria, has appeared on the internet. It appears to be the replica of #MichaelSchumacher's #Ferrari F2000 seen in public in Bulgaria in 2016. (Video here: https://t.co/MVqrxhDAdH)



Does anyone know any more about this sad basket case? pic.twitter.com/8GgqDw91gG