Парадокс: Китайските производители на автомобили започнаха да се обвиняват взаимно в плагиатство

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. изпрати писмо до Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. и Geely Automobile Ltd., Co.Group, в което се посочват приликите между продуктите на Geely и концептуални автомобили Changan. Geely веднага излезе с отговор по този въпрос, обяснявайки всеки ред от кореспонденцията.

Всичко започна с факта, че на 23 февруари беше представен прототипът на автомобила Geely Galaxy. Като купе, иновацията има ниско и широко "тяло". Това е важно за електрическите превозни средства, тъй като ниският коефициент на съпротивление (при Galaxy е едва 0.19) спестява енергия и увеличава пробега.

Предната част на автомобила има характерен стил за Geely, но преосмислен с фотоволтаични дизайнерски техники. А формата на фаровете и изобилието от светодиоди правят предницата по-ярка. Сред дизайнерските "украшения" са скрити камера с висока разделителна способност и радар.

Отстрани можете да видите дизайнерските акценти, които едно купе трябва да притежава. Освен това концепцията не мина без скрити дръжки на вратите и почти невидими странични камери за обратно виждане вместо огледала.

Вътре, освен вече познатия голям LCD екран на централната конзола, новият модел разполага с екрани на левия и десния панел на вратите, както и на задния ред. Това е т.нар. „пръстенови екран“.

Всички тези екрани са свързани и изобразената на тях информация може да се прехвърля от един монитор на друг. Но доста от нещата силно наподобяват на концепциите на Changan. Но с една дума, Geely твърди, че всички съвпадения са случайни и компанията не е имала за цел да краде дизайни на други марки.