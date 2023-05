Най-икономичните и най-НЕикономични коли с еднолитрови двигатели

Има много фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на автомобил. Един от най-важните обаче си остава разходът на гориво. В крайна сметка зависи колко скъпо ще бъде вашето пътуване. А предвид новите тенденции за т.нар. "даунсайзинг", издонието What Car проведе проучване и състави една интересна класация.

Тя е за на най-икономичните автомобили, оборудвани с 1.0-литрови бензинови двигатели. Такива автомобили често са компактни и са идеални за градски пътувания. Те обикновено консумират под 5 литра гориво на 100 км и са чудесна алтернатива на популярните хибриди.

Специалистите от изданието извършват пълен анализ на пазара. При съставянето на рейтинга те не взимат предвид данните за разхода на гориво, посочени от производителя, а провеждат свои собствени тестове.

Ето и ТОП-10 най-икономичните модели с еднолитрови двигатели:

Volkswagen Up 60 - 4,2 литра на 100 км;

Volkswagen Up 75 - 4,21 литра на 100 км;

Skoda Citigo 1.0 MPI 60 - 4,27 литра на 100 км;

Seat Ibiza 1.0 TSI 95 - 4,36 литра на 100 км;

Volkswagen Up TSI 90 - 4,39 литра на 100 км;

Toyota Aygo X - 4,5 литра на 100 км;

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 - 4,54 литра на 100 км;

Kia Picanto 1.0 DPi ISG - 4,55 литра на 100 км;

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 - 4,66 литра на 100 км;

Fiat 500 - 4,7 литра на 100 км.

А аутсайдерите в класацията са:

Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel - 5,75 литра на 100 км;

Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 155 - 6,08 литра на 100 км;

Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel - 6,61 литра на 100 км.