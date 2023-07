Първият електрически пикап на Geely навлиза на световния пазар

Zhejiang Geely Holding Group пусна първия си електрически пикап. Моделът Radar GD6 (RD6 в Китай) навлиза на световния пазар. Това е официална информация от китайската марка.

От Geely споделиха, че първата партида Radar GD6 за износ вече е слязла от поточната линия. Марката Radar Auto се занимава само с производство на пикапи. Радар GD6 впечатлява със стилен дизайн и с компактни фарове, като между тях има фалшива радиаторна решетка и LED лента. Габаритите на Radar GD6 са:

Radar GD6 се предлага с три батерии с капацитет 63, 86 или 100 kWh. Те позволяват изминаване с едно зареждане, съответно до 400, 550 или 632 км. Пикапът е оборудван с един или два електрически мотора. Базовият силов тракт произвежда мощност от 268 к.с., а топ версията предлага 406 коня.

Една от основните характеристики на Radar GD6 е възможността за зареждане на други устройства и електрически превозни средства. С други думи, пикапът може да се използва като мобилна банка за захранване, ако е необходимо.

Цената на Radar GD6 в Китай е между 178 800 и 228 800 юана ($25 000 и $32 000). Все още не е известно колко ще струва пикапът на световния пазар.

