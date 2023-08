Автопилотът на Tesla обърка плюшено мече с шофьор и блъсна пешеходец (ВИДЕО)

За да тестват системата за наблюдение на водача, ентусиасти от проекта Dawn поставят малка тежест върху волана, а на шофьорската седалка - плюшено мече.

По този начин групата активисти от проекта Dawn тестват колко добре работи автопилотът на Tesla. Видеото от този необичаен, но доста показателен експеримент, те публикуват в Twitter.

Системата за пълно самоуправление на Tesla често е критикувана за намаляване на бдителността на водача по време на пътуване. Освен това тази система понякога е нестабилна и греши.

За да тества системата за наблюдение на водача, екипът поставя малка тежест върху волана. Плюшено мече и балон пък са поставени последователно на шофьорската седалка.

Интересното е, че системата за наблюдение на водача не забелязва нищо странно и нередно. Електрическият автомобил Tesla продължава да се движи сам.

На пътя е поставена кукла, която имитира дете. В резултат колата продължава да се движи и я събаря. Системата за автономно аварийно спиране сработва много късно и няма време за адекватна реакция.

Още по-странно е, че дори когато няма никой на шофьорското място, системата за пълно самоуправление на Tesla продължава да работи. След като колата удря куклата, тя спира за кратко, но след това продължава да се движи. Вижте.

We taught a bear how to drive a Tesla! 🐻🎈🦄 👻 pic.twitter.com/xp2b5B6vrp