Имейл показва изключителната прецизност, която иска Мъск за Cybertruck

Нов документ, публикуван в интернет, показва пряка комуникация на Илон Мъск с екипа на Tesla относно дизайна и качеството на изработката на Cybertruck. Автентичността на имейла не е потвърдена, но ако той е истински, то показва невероятно строг стандарт, който главният изпълнителен директор се надява да постигне.

На 23 август Мъск публикува снимка на това, което нарече "кандидат за производство", в своята социална мдеия X. Снимката с висока резолюция показва Tesla Cybertruck в целия му блясък и изглежда показва и няколко леко разминаващи се панела.

Just drove the production candidate Cybertruck at Tesla Giga Texas! pic.twitter.com/S0kCyGUBFD