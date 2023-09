Нов процес прави колите Tesla много по-евтини (ВИДЕО)

Tesla се приближава към нов производствен процес, който може значително да намали разходите и да увеличи производството на своите електрически превозни средства. Според източници , цитирани от Reuters , новият процес ще позволи на автомобилния производител да излее под налягане почти цялото дъно на автомобила като едно цяло, вместо да изгражда около 400 части, използвайки конвенционалните техники за производство на автомобили.

Настоящият процес на Tesla за изграждане на SUV-то модел Y вече включва уникално използване на масивни преси с ултрависоко налягане, които могат да формоват както предната, така и задната част на автомобила. Tesla нарича този процес „gigacasting“, който според някои експерти вече е много ефективен и рентабилен в сравнение с аналогичните процеси на други автомобилни производители. Но сега Tesla се стреми още повече да опрости и модернизира процеса.

Тайната новата техника на Tesla започва с актуализиран процес на производство на матриците, който според източниците на Reuters използва 3D печат и индустриален пясък. Когато се създават форми за разтопен метал, може да струва милиони, за да се направят прости настройки, когато се мащабират до размера на превозно средство, така че производителите на автомобили обикновено избягват опцията.

Но Tesla се движи напред, използвайки нова техника с пясък, която може да изгради матрицата слой по слой и да я направи по-лесна за промяна след това. Според Reuters алуминиевите сплави, използвани за производството на отливки, не се държат според очакванията, но специалистите по леене променят формулата на сплавта и фино настроийвят процесите на охлаждане и топлинна обработка, за да работят.

така, веднъж постигнато, Tesla може да излее цяло дъно от едно парче вместо две или повече с настоящия процес. Обикновено долната част на автомобила се изгражда чрез заваряване на части заедно и оставяне на куха подрамка, която структурно помага на автомобила в случай на катастрофа. Но Tesla планира да го направи в едно гигакастинг-парче, използвайки нова форма, която включва 3D отпечатани твърди пясъчни ядра вътре. След отливането пясъкът се отстранява, оставяйки същата куха подрамка, без да е необходимо да заварявате части.

Съобщава се аще, че новата техника за кастинг е в края на разработката, но има и някои пречки. Първо, източниците твърдят, че Tesla ще се нуждае от по-мощни „гигапреси“ и със значително по-големи размери в сравнение с вече използваните такива. Това също означава, че Tesla ще се нуждае от повече пространство, за да побере тези нови преси. Второ, при по-високи налягания техниката на 3D отпечатаната пясъчна сърцевина може да не работи. Друг вариант може да включва бавно инжектиране на разтопена сплав за поемане на пясъчните ядра, но това би забавило производството.

