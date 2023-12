Кларксън и компания може да направят собствено предаване

След официалното потвърждение, че "The Grand Tour" ще приключи след пускането на две предстоящи специални предавания по Amazon Prime, Джеймс Мей изрази готовността си да проучи нови проекти заедно със своите колеги Ричард Хамънд и Джереми Кларксън. По време на неотдавнашен разговор по Радио 4 на BBC Мей призна за приключването на снимките на последния специален филм, като с чувство за хумор се определи като "технически безработен" в този момент. Макар че конкретните подробности за последните два епизода на Grand Tour остават в тайна, Мей разкри, че единият от тях е заснет в Зимбабве и ще бъде пуснат през следващата година.

Интригуващо е, че Мей подчерта, че въпреки приключването на времето им с The Grand Tour и отмяната на Top Gear, той вярва, че никога не е имало по-подходящ момент за автомобилна програма. Позовавайки се на постижения като автономните автомобили, развиващите се източници на енергия, променящите се нагласи към шофирането, Мей вижда това като най-добрата епоха за автомобилно предаване, но също така се застъпва за преоткриване в самия жанр.

През ноември Фозия Хан, ръководител на програмите на Amazon в Обединеното кралство, загатна за възможностите за бъдещето на The Grand Tour, включително за евентуално участие на нови водещи. Въпреки че триото Кларксън, Хамънд и Мей се сбогува с The Grand Tour, те не изчезват напълно от екраните ни. Amazon се подготвя за пускането на третия сезон на "Фермата на Кларксън", а четвъртият сезон вече е в процес на подготовка. Освен това Джеймс Мей продължава да ангажира аудиторията с поредицата Our Man In..., а Хамънд има специално предаване по Discovery+, посветено на начинанията му в бизнеса с реставрация на автомобили. Индивидуалните занимания на триото обещават да забавляват феновете и извън сферата на The Grand Tour.