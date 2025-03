"Светата троица" в автомобилния свят - Кларксън, Хамънд и Мей се събират отново

Бившите водещи на Top Gear, които наскоро приключиха работата по предполагаемия им последен съвместен проект Grand Tour, отново ще се появят заедно на екран. The Independent, позовавайки се на Британския борд за филмова класификация (BBFC), съобщава , че се работи по ново шоу с ироничното заглавие The Not Very Grand Tour. Това ще бъде документална комедия, посветена на спомени от приключения, преживени на снимачната площадка.

Режисьор е Фил Чърчуърд, работил и по Top Gear, и по The Grand Tour. Участието и на тримата - Джереми Кларксън, Ричард Хамънд и Джеймс Мей, е потвърдено поне за първия епизод, чиято премиера ще бъде в средата на април. В същото време статията в The Independent твърди, че новото комедийно шоу ще има цял сезон. Журналистите също така разбраха, че пилотният епизод на Not Very Grand Tour е заснет миналата година.

В същото време, още през лятото на дина, Daily Mail писа , че след приключване на работата по The Grand Tour, Кларксън, Хамънд и Мей вече няма да работят заедно, а ще се съсредоточат върху солови проекти.

Но историята на Grand Tour не свършва дотук. Преди това британското продуцентско студио Studio Lambert получи договор за създаване на ново Grand Tour, но без Кларксън, Хамънд и Мей. Очаква се предаването да се завърне в обновен формат и с други водещи.

Колкото до Top Gear, което се излъчваше по BBC, предаването беше спряно за неопределено време. Телевизионният оператор свали програмата от ефир след инцидент, който се случи по време на снимки с един от водещите, Андрю Флинтоф. През декември 2022 година той участва в сериозен инцидент на летище Dunsfold, където се намира тестовата писта на Top Gear. Флинтоф оцеля, но беше сериозно ранен.