Снимаха наточената Tesla Model 3 (ВИДЕО)

Отдавна се говори, че Tesla разработва нова наточена версия на най-новия си седан Model 3, а скоро в интернет се появи видеоклип, който потенциално предлага първия ни поглед към това ново ниво на оборудване. Тези кратки клипове дават възможност да се надникне в няколко интересни аспекта на дизайна.

Актуализираният Model 3, известен вътрешно като Project Highland, вече е в производство, а Tesla обновява и гамата си от нива на оборудване. Нивото на оборудване Performance е премахнато от менюто и досега не е обявен официален заместник. Тези нови клипове от потребителя Дезмънд Уизли в X предполагат, че вместо да се нарича Performance, новото най-високо ниво на оборудване ще има емблемата Ludicrous, използвана преди това при Model S.

New model 3 Plaid being Filmed in Valencia Spain @garyblack00 @WholeMarsBlog @Teslaconomics @teslaownersirl pic.twitter.com/N1du5ERjoy

Съобщава се, че автомобилите са били забелязани във Валенсия, Испания, където Tesla очевидно е снимала рекламен видеоклип за модела. В първия клип виждаме червен Model 3 с отличителни джанти, спортни седалки, и уникална емблема отзад. По-рано патентни рисунки загатваха за значката, но нейното значение беше неясно. Сега изглежда, че е избрано обозначението Ludicrous.

Ludicrous е препратка към един от любимите филми на Елон Мъск, Spaceballs, където "Ludicrous Speed" е изобразена като една от най-високите достижими скорости. Значката наподобява значката Plaid, друга препратка към Spaceballs, но с фини разлики. Второто видео показва лица, които представят друг Model 3, отново със спортни седалки.

Model 3 ludicrous being unveiled for an advert today being filmed for an advert today in Valencia spain @elonmusk @TeslaBoomerMama @TeslaBoomerMama @teslaownersirl @SawyerMerritt @WholeMarsBlog pic.twitter.com/VP9qH7EaTD