Появиха се нови снимки на обновената Tesla Model Y

Tesla се подготвя за обновяване на популярния си SUV Model Y, за което свидетелстват първите шпионски снимки на маскиран автомобил. Макар че подробностите остават оскъдни, изображенията дават бегла представа за предстоящите промени.

Най-забележимата промяна е в задната част, където светлинна лента с пълна ширина заменя сегашния дизайн. Освен това в горната част на задната врата е интегрирана малка камера. Очаква се предната част на автомобила да получи подобна актуализация, която да съответства на дизайнерския език, установен от наскоро обновения Model 3.

Отвътре салонът вероятно ще се отличава с фини усъвършенствания, които потенциално включват преработен волан и актуализирани интериорни материали. Очаква се характерният за Tesla минималистичен подход да остане непокътнат, като акцентът ще бъде поставен върху големия централен сензорен екран.

Whoever leaked these photos of the new design of the Tesla Model Y refresh (Juniper) should be immediately fired pic.twitter.com/jt6IZPT17v