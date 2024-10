Жена говореща по телефона унищожи класически Jaguar (ВИДЕО)

Неотдавнашен инцидент с Jaguar XK120 от 1950 г. подчертава сериозните последици от разсеяното шофиране. Класическият автомобил е сериозно повреден, когато разсеян шофьор се блъска в него по време на тренировъчна обиколка за състезанието Mille Miglia в Австрия.

A woman on the phone and not paying attention to the road drove into a 1948 Jaguar XK120. pic.twitter.com/DDbJdVq6Hb