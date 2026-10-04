Цените на едро: зелената салата поскъпна с 47,15%

Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ, предава БТА. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52 процента до 2,324 пункта при 2,312 пункта седмица по-рано. Базовото равнище от 1,000 пункта е определено за 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването на зелената салата – с 47,15 процента до 0,98 евро за килограм. Доматите са с 16,99 процента по-скъпи и достигат 1,68 евро за килограм, а червените чушки поскъпват с 6,16 процента до 1,24 евро.

По-високи са още цените на зелето – с 4,01 процента до 0,57 евро за килограм, и на краставиците – с 2,9 процента до 1,63 евро за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 5,41 процента до 0,98 евро за килограм.

Спад е отчетен при морковите – с 10,29 процента до 0,61 евро за килограм, картофите – с 8,95 процента до 0,57 евро, тиквичките – с 6,32 процента до 0,86 евро, и зрелия лук кромид – с 5,82 процента до 0,55 евро.

Прасковите и ябълките поскъпват

Сред наблюдаваните плодове прасковите поскъпват с 8,23 процента до 1,42 евро за килограм, а ябълките – с 5,73 процента до 1,07 евро. Цената на лимоните намалява с 3,28 процента до 1,59 евро за килограм, а на гроздето – с 1,95 процента до 1,31 евро.

Кравето сирене поскъпва с 1,05 процента до 6,16 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 1,54 процента до 9,50 евро. Киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента поевтинява с 1,1 процента до 0,72 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поскъпва с 1,16 процента до 1,22 евро за литър.

Кравето масло поевтинява с 1,8 процента до 1,42 евро за пакетче от 125 грама. Замразеното пилешко месо поскъпва минимално – с 0,11 процента до 3,56 евро за килограм, а яйцата размер М запазват цена от 0,19 евро за брой на едро.

Олиото и брашното са по-евтини

При основните хранителни продукти оризът поевтинява с 3,89 процента до 1,58 евро за килограм, а лещата – с 0,99 процента до 2,01 евро. Зрелият фасул поскъпва с 2,37 процента до 2,16 евро за килограм, а захарта – с 1,53 процента до 0,93 евро.

Най-съществен спад е отчетен при олиото – с 6,15 процента до 1,68 евро за литър. Брашното тип 500 поевтинява с 4,76 процента до 0,64 евро за килограм.

Източници: БНР Новините, БТА