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Цените на едро: зелената салата поскъпна с 47,15%
  Тема: Икономика

Цените на едро: зелената салата поскъпна с 47,15%

4 Октомври, 2026 08:07 532 7

  • цени на едро-
  • плодове и зеленчуци-
  • хранителни стоки-
  • дксбт-
  • инфлация

Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52 процента. При основните храни има едновременно поскъпване и поевтиняване.

Цените на едро: зелената салата поскъпна с 47,15% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ, предава БТА. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52 процента до 2,324 пункта при 2,312 пункта седмица по-рано. Базовото равнище от 1,000 пункта е определено за 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването на зелената салата – с 47,15 процента до 0,98 евро за килограм. Доматите са с 16,99 процента по-скъпи и достигат 1,68 евро за килограм, а червените чушки поскъпват с 6,16 процента до 1,24 евро.

По-високи са още цените на зелето – с 4,01 процента до 0,57 евро за килограм, и на краставиците – с 2,9 процента до 1,63 евро за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 5,41 процента до 0,98 евро за килограм.

Спад е отчетен при морковите – с 10,29 процента до 0,61 евро за килограм, картофите – с 8,95 процента до 0,57 евро, тиквичките – с 6,32 процента до 0,86 евро, и зрелия лук кромид – с 5,82 процента до 0,55 евро.

Прасковите и ябълките поскъпват

Сред наблюдаваните плодове прасковите поскъпват с 8,23 процента до 1,42 евро за килограм, а ябълките – с 5,73 процента до 1,07 евро. Цената на лимоните намалява с 3,28 процента до 1,59 евро за килограм, а на гроздето – с 1,95 процента до 1,31 евро.

Кравето сирене поскъпва с 1,05 процента до 6,16 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 1,54 процента до 9,50 евро. Киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента поевтинява с 1,1 процента до 0,72 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поскъпва с 1,16 процента до 1,22 евро за литър.

Кравето масло поевтинява с 1,8 процента до 1,42 евро за пакетче от 125 грама. Замразеното пилешко месо поскъпва минимално – с 0,11 процента до 3,56 евро за килограм, а яйцата размер М запазват цена от 0,19 евро за брой на едро.

Олиото и брашното са по-евтини

При основните хранителни продукти оризът поевтинява с 3,89 процента до 1,58 евро за килограм, а лещата – с 0,99 процента до 2,01 евро. Зрелият фасул поскъпва с 2,37 процента до 2,16 евро за килограм, а захарта – с 1,53 процента до 0,93 евро.

Най-съществен спад е отчетен при олиото – с 6,15 процента до 1,68 евро за литър. Брашното тип 500 поевтинява с 4,76 процента до 0,64 евро за килограм.

Източници: БНР Новините, БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    3 1 Отговор
    Половин цент средно поскъпване на зарзавата, а данък сгради ще го вдигнат с 30%.
    При все, че такса смет стана двойна тази година.
    Всички държавни такси са усвоени, но за тях си мълчат.
    Държавата е тази, която ни обра и ни върна в миналият век.

    08:13 04.10.2026

  • 3 Нормално

    2 1 Отговор
    През есента зелената салата да поскъпне е нормално.

    08:37 04.10.2026

  • 4 Попай моряка

    0 0 Отговор
    А руколата и спанака, как са?

    08:42 04.10.2026

  • 5 Гога

    6 0 Отговор
    А ся скачайте!

    08:46 04.10.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    малко е, още трябва да поскъпне

    09:15 04.10.2026

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    мене зелената салата не ме интерсува, ас съм скачал за банани на площада

    как е цената на бананите?

    09:16 04.10.2026