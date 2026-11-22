По-високата инфлация в България спрямо еврозоната не трябва да се обяснява само с цените на енергията. Това заяви управителят на Българската народна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка Димитър Радев по време на семинар на Европейския икономически и финансов център към Лондонския университет.

Според експресните оценки за октомври годишната инфлация, измерена по хармонизирания индекс на потребителските цени, е 6% в България и 4% в еврозоната. В същото време средният лихвен процент по новите жилищни кредити у нас е около 2,4%, докато съставният показател на ЕЦБ за еврозоната е около 3,6%.

„Не бива да обясняваме цялата разлика между инфлацията в България и в еврозоната с цените на енергията“, посочи Радев. Той отбеляза, че двата показателя за лихвите не са напълно съпоставими и че за кредитополучателите значение имат още таксите, срокът на фиксираната лихва и условията, при които тя може да бъде променена.

Енергийният шок се пренася с различна скорост

Радев даде пример с енергоемко предприятие, чиито разходи могат да нараснат при поскъпване на енергията на международните пазари. При договори с цени, пряко обвързани с пазара, натискът може да се усети бързо. При фиксирани договори той може да се прояви месеци по-късно, когато те бъдат подновени.

По-високите производствени разходи обаче не се пренасят автоматично и веднага върху цените за потребителите. Доставчикът може временно да поеме увеличението за сметка на маржа си, търговецът на дребно може да изчака до следващата промяна на цените, а регулираните тарифи могат да забавят отражението върху сметките на домакинствата.

Според управителя на БНБ значение имат още растежът на заплатите и доходите, вътрешното търсене и динамиката на кредитирането. При силно търсене предприятията по-лесно прехвърлят по-високите си разходи върху цените. При услугите особено важна е връзката между заплатите и производителността, тъй като трудът заема значителен дял от разходите.

Целта е инфлация от 2% в средносрочен план

България е част от еврозоната от януари, а БНБ вече участва във формирането и прилагането на общата парична политика. Радев подчерта, че един и същ икономически шок може да се пренася по различен начин в отделните национални икономики.

Той посочи и ролята на фискалната политика, която може да засили търсенето в момент, когато предлагането трудно се разширява. Целта на България е инфлацията да бъде върната до 2% в средносрочен план.

Като допълнителен фактор Радев посочи войната на Русия срещу Украйна, която е нарушила търговията в регион, от който се изнася зърно за пазари извън Европа и през който преминава маршрут за износ на казахстански суров петрол. По думите му рискът за сигурността е регионален, но разходите могат да бъдат поети от купувачи, които се намират далеч от региона.

Източници: focus-news.net