Инфлацията се изравни с имиграцията като водеща тревога на британците, показва ново проучване на Ipsos. И двата проблема са посочени от 37 процента от анкетираните, докато икономиката остава на второ място с 31 процента. Отбраната е сред основните притеснения за 18 процента от участниците.

Делът на хората, които определят инфлацията като важен проблем, се е увеличил със 7 процентни пункта спрямо октомври. Това е най-високото ниво на тревога за ръста на цените, отчетено от 2023 г. насам. Сред избирателите на Лейбъристката партия показателят достига 44 процента, след увеличение с 16 процентни пункта.

Данните съвпадат с ускоряването на потребителската инфлация във Великобритания. Според Службата за национална статистика индексът на потребителските цени е нараснал до 3,6 процента през октомври спрямо 3,5 процента през септември. По-високите цени на бензина и дизела са сред основните причини за повишението.

„При инфлация, достигнала най-високото си равнище за една година, не е изненадващо, че виждаме рязък ръст на обществената тревога за цените. Те вече са толкова важен проблем за хората, колкото и имиграцията“, заяви Майк Клемънс, изследователски директор на Ipsos.

Повечето очакват икономиката да се влоши

Проучването е проведено сред повече от 1000 пълнолетни британци. 67 процента от тях очакват икономиката на страната да се влоши през следващите 12 месеца. Успоредно с това доверието в политиците също отслабва. Делът на анкетираните, които посочват липсата на доверие като проблем, се е увеличил с 3 процентни пункта спрямо октомври.

Резултатите са публикувани на фона на обещанията на премиера Анди Бърнам за повече финансово „пространство“ за домакинствата в условията на продължаваща криза с разходите за живот.

Заместник-министърът в сянка на финансите от Консервативната партия Андрю Грифит обвини правителството, че прехвърля вината за поскъпването върху външни фактори, докато ограничава добива на нефт и газ в Северно море.

„Внасяме газ от Норвегия, добит в същото това море, и изпращаме британските работни места и данъчните приходи в чужбина. Консерваторите биха започнали отново да сондират“, заяви Грифит.

Данните показват, че поскъпването на стоките и услугите вече заема централно място в обществените тревоги, въпреки че имиграцията остава сред най-често посочваните проблеми. Икономическите очаквания също остават отрицателни, като близо седем от всеки десет анкетирани прогнозират по-трудна година за британската икономика.

Източници: dailymail.co.uk, apnews.com