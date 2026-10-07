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Световните банки продължават да се запасяват със злато

Световните банки продължават да се запасяват със злато

7 Октомври, 2026 10:51 666 8

  • централни банки-
  • злато-
  • покупка-
  • август

Купили са 39 тона през август

Световните банки продължават да се запасяват със злато - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалните централни банки са закупили 39 тона злато през август 2026 г., според данни на Световния златен съвет (WGC).

Глобалните централни банки са продължили да увеличават златните си резерви през август 2026 г. Големите и редовни купувачи на злато са останали активни през 2026 г. На годишна база централните банки отчитат общ обем на покупките от 170 тона.

Най-активните купувачи през август са били централните банки на Китай (+20 тона), Полша (+8 тона) и Узбекистан (+8 тона). Други значими купувачи са Казахстан (+7 тона), Турция (+3 тона) и Чехия (+2 тона).

Освен това, докладът на WGC отбелязва, че продавачи този месец са били Русия (6 тона) и Йордания (3 тона).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Леле - леле ! 🤔

    4 0 Отговор
    Две "златни" статии от сутринта : Първо една дълга , че Русия купува , сега кратка , че продава .

    10:55 07.10.2026

  • 3 Ехо

    2 0 Отговор
    То няма толкова злато, само на хартия!

    10:59 07.10.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор
    Винаги е така преди голяма война.

    11:03 07.10.2026

  • 5 ......-

    3 0 Отговор
    Що ве фиатните денги кфо става с тях ?!?!?

    11:07 07.10.2026

  • 6 зИленски

    3 0 Отговор
    ТОЛКОВА СТЕ СМЕШНИ

    11:19 07.10.2026

  • 7 а нашето бг злато го крадат без пари

    1 0 Отговор
    зеленски колко тона златни тоалетни е купил

    11:47 07.10.2026

  • 8 Шишо

    1 0 Отговор
    Нашите евро партизани излязоха "най-умни". Не купиха злато след Ковид, когато беше доста по-евтино и можеше да служи като гаранция за стабилността на валутния борд. Вместо това гледаха безучастно как ЕЦБ печата евро тоалетна хартия на поразия и обезценява лева който беше обвързан с еврото. Накрая, за по-лесно директно минахме на евро за да обеднеем още повече.

    12:04 07.10.2026