Световните банки продължават да се запасяват със злато

Глобалните централни банки са закупили 39 тона злато през август 2026 г., според данни на Световния златен съвет (WGC).

Глобалните централни банки са продължили да увеличават златните си резерви през август 2026 г. Големите и редовни купувачи на злато са останали активни през 2026 г. На годишна база централните банки отчитат общ обем на покупките от 170 тона.

Най-активните купувачи през август са били централните банки на Китай (+20 тона), Полша (+8 тона) и Узбекистан (+8 тона). Други значими купувачи са Казахстан (+7 тона), Турция (+3 тона) и Чехия (+2 тона).

Освен това, докладът на WGC отбелязва, че продавачи този месец са били Русия (6 тона) и Йордания (3 тона).