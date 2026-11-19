Обединените арабски емирства (ОАЕ) са внесли най-малко 591 тона злато с предполагаем незаконен произход или свързано с въоръжени конфликти през 2024 г. Стойността на благородния метал се оценява на около 74 млрд. долара, сочи ново разследване на швейцарската неправителствена организация SWISSAID, цитирано от Business Insider Africa и Reuters.

Според доклада приблизително 42% от общия внос на злато в ОАЕ през разглежданата година попада в категорията на контрабандния или свързания с конфликти благороден метал. Това се случва въпреки въведените през 2023 г. по-строги правила за контрол върху произхода на златото.

Най-голямата част от съмнителните доставки идва от Африка. По оценки на SWISSAID най-малко 453 тона злато на стойност 56,7 млрд. долара са достигнали до ОАЕ, без да бъдат декларирани за износ в африканските държави, където са добити.

От това количество 413 тона са установени чрез сравнение между официалните данни за вноса в ОАЕ и статистиката за износа на африканските държави. Допълнителни най-малко 40 тона са преминали през съседни страни, преди да бъдат официално изнесени към Емирствата.

Сред държавите, от които произхожда златото, са Судан, Мали и Гвинея. Особено тревожна е ситуацията в Судан, където незаконната търговия с благородния метал е сред източниците за финансиране на въоръжените групировки, участващи в продължаващия от 2023 г. конфликт.

Разследването установява и внос на най-малко 174,5 тона злато, свързано с Русия, Йемен и Судан. Част от тези количества се припокриват с африканските доставки, поради което са отчетени само веднъж при изчисляването на общите 591 тона.

SWISSAID предупреждава, че въпреки затегнатите регулации контролът върху търговците и рафинериите в ОАЕ остава недостатъчен. При проверка на 24 предприятия организацията установява, че повечето не изпълняват изцяло изискванията за проследяване на произхода на златото.

Дубай продължава да бъде един от най-големите световни центрове за търговия и преработка на благородни метали. През 2024 г. ОАЕ са били вторият по големина износител на злато в света след Швейцария.

Именно Швейцария е и най-големият купувач на злато от Емирствата. През 2025 г. страната е внесла около 420 тона от ОАЕ спрямо 155 тона през предходната година. Данните обаче не доказват, че внесеното в Швейцария злато е било с незаконен произход.

Авторите на доклада настояват за по-строг контрол върху веригите на доставки, повече митнически проверки и по-сериозни санкции срещу предприятията, които нарушават правилата.

Организацията препоръчва също ОАЕ отново да бъдат включени в т.нар. сив списък на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). Страната беше извадена от този списък през 2024 г. след предприети регулаторни промени.

Представители на властите в ОАЕ не са отговорили на отправените от Reuters и Associated Press искания за коментар. Ръководителят на Дубайския център за търговия със суровини Ахмед бин Сулайем обаче отхвърли критиките към страната, като заяви, че се разпространяват неверни твърдения, уронващи репутацията ѝ.

Оценката от 74 млрд. долара е изчислена по цените на златото към 1 ноември 2026 г., а не по стойността му към момента на вноса през 2024 г. Сумата не представлява и доказан размер на финансовите загуби за африканските държави.