Руски компании спорят за златна мина за 1 милиарда долара

Две руски частни охранителни компании влязоха в конфликт за договора за защита на златната мина „Биса“ в Буркина Фасо, която е сред ключовите активи на миннодобивната група Nordgold, контролирана от семейството на руския милиардер Алексей Мордашов. Спорът се разгаря на фона на засилващите се рискове за сигурността в западноафриканската държава и информации за възможна продажба на местните активи на компанията за 1 млрд. USD или повече, съобщава Billionaires.Africa.

Базираната в Москва охранителна компания RSB-Group, ръководена от Олег Криницин, е загубила договора за охрана на мината в полза на друга руска фирма. Впоследствие дружеството е изпратило писма до властите в Буркина Фасо с искане за намеса в спора.

В кореспонденцията RSB-Group повдига и обвинения, свързани с охранителните операции около мината, включително предполагаеми нападения срещу селища на етническата общност фулани. Тези твърдения не са независимо потвърдени. Името на конкурентната компания и финансовата стойност на спорния договор не се съобщават. RSB-Group е включена в санкционните списъци на САЩ от 2022 г.

Мината „Биса“ се намира на около 100 километра северно от столицата Уагадугу, в район, където въоръжени групировки, свързани с „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“, от години извършват нападения срещу минни обекти, работници и транспортни маршрути.

Заради нестабилната обстановка компаниите в добивния сектор все по-често разчитат на частни охранителни структури, държавните сили за сигурност и доброволчески формирования. През април 2022 г. Nordgold беше принудена да преустанови дейността на друга своя мина в страната – „Тапарко“, след като нападения застрашиха персонала и прекъснаха доставките.

Наскоро министърът на сигурността на Буркина Фасо Махамаду Сана посети „Биса“, за да провери мерките за защита на обекта. Ръководството на местното дружество Bissa Gold подчерта значението на държавната подкрепа за продължаването на производството.

Злато за над 355 млн. USD годишно

Мината се управлява от Bissa Gold SA, дъщерно дружество на Nordgold. Руската компания започва производство през януари 2013 г. след първоначални инвестиции от приблизително 250 млн. USD. Nordgold притежава 90% от проекта, а останалите 10% са собственост на правителството на Буркина Фасо.

Според последния доклад на Инициативата за прозрачност в добивната промишленост (EITI) производството на комплекса „Биса-Зандком“ през 2024 г. е достигнало 4,52 тона злато на стойност 355,49 млн. USD. През същата година Bissa Gold е внесла в държавния бюджет над 55 млрд. западноафрикански франка, или приблизително 95 млн. USD, под формата на данъци, концесионни такси и други плащания.

Nordgold продължава да разширява присъствието си в страната. През април 2025 г. военното правителство предостави на компанията лиценз за индустриален добив по проекта „Ниу“, разположен близо до „Биса“. Очакванията са от находището да бъдат добити приблизително 20,22 тона злато за период от осем години.

Възможна сделка за над 1 млрд. USD

Конфликтът между охранителните компании съвпада с информации за интерес към придобиване на минните активи на Nordgold в Буркина Фасо.

Руската миннодобивна компания Okto Group, председателствана от Алексей Толоконников, разглежда възможността да закупи мините „Биса“ и „Були“ в сделка, чиято стойност може да достигне или надхвърли 1 млрд. USD.

По-рано тази година Nordgold, Okto Group и холдинговата компания Severgroup на Мордашов отказаха коментар относно евентуалните преговори. Към момента няма потвърждение за приключена сделка.

Okto Group навлезе в златодобивния сектор през 2024 г. чрез придобиване на активи от руската компания Polyus и впоследствие започна бързо разширяване на дейността си.

Санкции и промени в собствеността

Алексей Мордашов, който е сред най-богатите руски предприемачи, попадна под санкциите на Европейския съюз и САЩ след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. През юни същата година Вашингтон наложи санкции и на Nordgold.

След последвалите промени в собствеността съпругата му Марина Мордашова е посочена като контролиращ акционер в златодобивната компания.

Според оценката на Forbes състоянието на 61-годишния Мордашов възлиза на приблизително 37 млрд. USD, което го нарежда на първо място сред най-богатите руснаци. Основната част от богатството му е свързана със стоманодобивната група Severstal, в която той остава председател и основен акционер.

Развитието на ситуацията в Буркина Фасо е показателно за нарастващото значение на африканските златни находища за руските инвеститори. След идването на власт на капитан Ибрахим Траоре през 2022 г. страната задълбочи отношенията си с Москва, като същевременно предприе мерки за засилване на държавния контрол върху златодобивната индустрия.

Спорът за охраната на „Биса“ показва, че сигурността на минните обекти се превръща в съществен фактор за инвестиционните решения, особено когато става въпрос за активи на стойност стотици милиони долари в региони с продължаваща въоръжена нестабилност.