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Златото поскъпна след като достигна едногодишен минимум

Златото поскъпна след като достигна едногодишен минимум

13 Ноември, 2026 11:31 256 2

  • злато-
  • благородни метали-
  • федерален резерв-
  • инфлация-
  • лихви

Ценният метал се възстанови след спад до най-ниското си ниво от повече от година, но остава на загуба от 3,6% за седмицата

Златото поскъпна след като достигна едногодишен минимум - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Златото поскъпна с 1,1% на международните пазари, след като при предходната търговия цената му падна до най-ниското си равнище от повече от година. Спот цената достигна 3918,59 долара за тройунция, а американските фючърси с доставка през декември добавиха 1% до 3922,60 долара.

Въпреки възстановяването благородният метал остава на загуба от 3,6% за текущата седмица. Според Report.az, който се позовава на Ройтерс, покачването е подкрепено от покупки на по-ниски цени след силния спад в предходната сесия.

Пазарът следи инфлацията и лихвите

В четвъртък котировките са достигнали най-ниското си ниво от октомври 2025 г. Натискът върху цената е засилен от поскъпването на петрола и опасенията, че инфлационният натиск в САЩ може да се ускори. Това увеличава вниманието към възможно затягане на лихвената политика.

Данните от инструмента CME FedWatch показват, че пазарът оценява на 89% вероятността Федералният резерв да повиши основната лихва през декември с 25 базисни пункта. Вероятността за по-голямо увеличение от 50 базисни пункта е 11%.

Инвеститорите очакват публикуването на американския индекс на цените на производителите. Показателят може да даде нови насоки за инфлацията и за бъдещите решения на Федералния резерв, които са сред основните фактори за движението на златото.

Поскъпване и при други метали

На пазара на благородни метали среброто добави 0,5% до 50,27 долара за тройунция. Паладият поскъпна с 1,8% до 1011,65 долара, а платината се повиши с 1% до 1533,29 долара за тройунция.


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