Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Fibank предлага потребителски кредит с промоционална лихва от 4,99

Fibank предлага потребителски кредит с промоционална лихва от 4,99

8 Октомври, 2026 12:36, обновена 8 Октомври, 2026 12:39 1 082

  • пиб-
  • кредит-
  • лихва-
  • промоция-
  • предложение

Предложението е валидно за искания, подадени онлайн до 31 декември 2026 г.

Fibank предлага потребителски кредит с промоционална лихва от 4,99 - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага промоционални условия по своя стандартен потребителски кредит с лихва от 4,99%. Предложението е валидно за искания, подадени онлайн до 31 декември 2026 г.

Целият процес - от кандидатстването и подписването на договора до усвояването на средствата - може да премине изцяло онлайн, като средствата могат да бъдат получени в рамките на минути. Размерът на кредита е до 50 000 евро, а срокът за погасяване - до 10 години. Той се предоставя без поръчител и само срещу лична карта, като при онлайн кандидатстване не се дължи такса.

Средствата могат да бъдат използвани за обединение на съществуващи задължения, както и за различни житейски планове и нужди - покупка на обзавеждане и техника, ремонт, обучение, екскурзия и почивка, лечение, семейни събития или посрещане на непредвидени разходи.

При одобрение на кредита ПИБ предлага и допълнителни възможности - предварително одобрена кредитна карта без годишна такса за поддръжка. Клиентите могат да се възползват и от защита при непредвидени житейски събития със застраховка „Спокойствие с FiHealth“.

Кампанията е част от стремежа на Fibank да предлага по-достъпни и удобни решения за финансиране, съчетани с възможността целият процес да бъде извършен дистанционно.

Повече информация за потребителския кредит и условията по него можете да намерите на сайта на Fibank.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини