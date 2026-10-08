Fibank предлага потребителски кредит с промоционална лихва от 4,99

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага промоционални условия по своя стандартен потребителски кредит с лихва от 4,99%. Предложението е валидно за искания, подадени онлайн до 31 декември 2026 г.

Целият процес - от кандидатстването и подписването на договора до усвояването на средствата - може да премине изцяло онлайн, като средствата могат да бъдат получени в рамките на минути. Размерът на кредита е до 50 000 евро, а срокът за погасяване - до 10 години. Той се предоставя без поръчител и само срещу лична карта, като при онлайн кандидатстване не се дължи такса.

Средствата могат да бъдат използвани за обединение на съществуващи задължения, както и за различни житейски планове и нужди - покупка на обзавеждане и техника, ремонт, обучение, екскурзия и почивка, лечение, семейни събития или посрещане на непредвидени разходи.

При одобрение на кредита ПИБ предлага и допълнителни възможности - предварително одобрена кредитна карта без годишна такса за поддръжка. Клиентите могат да се възползват и от защита при непредвидени житейски събития със застраховка „Спокойствие с FiHealth“.

Кампанията е част от стремежа на Fibank да предлага по-достъпни и удобни решения за финансиране, съчетани с възможността целият процес да бъде извършен дистанционно.

Повече информация за потребителския кредит и условията по него можете да намерите на сайта на Fibank.