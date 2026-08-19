Ако имате кредит в швейцарски франкове...

адвокат, председател на Сдружение "Правна сигурност на потребителите и личните им данни"

Ако сте теглили кредит в швейцарски франкове преди години и вноската ви е скочила драстично след повишаването на курса — не сте сами. Хиляди хора в България са в подобна ситуация. Добрата новина е, че през последните години съдебната практика — както европейска, така и българска — все повече застава на страната на потребителите в такива случаи. Ключов момент е, че става дума за кредити на физически лица – потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Ето най-важното, обяснено на прост език.

Защо изобщо е проблем кредит в швейцарски франкове?

Когато сте подписали договора, вероятно сте очаквали вноската да е горе-долу постоянна. На практика обаче франкът поскъпна значително спрямо лева и еврото след 2008–2011 г. Резултатът: месечната вноска на много хора нарасна с 50%, 60%, дори повече — без изобщо да са направили нещо нередно. Просто валутният курс се е променил.

Въпросът, който съдилищата разглеждат, е: банката информирала ли ви е достатъчно ясно, преди да подпишете договора, че рискът от такова поскъпване е изцяло за ваша сметка? Ако отговорът е "не" — има основание клаузата, прехвърляща този риск върху вас, да бъде обявена за невалидна.

Какво означава "неравноправна клауза"?

Това е клауза в договора, която създава съществена и неоправдана разлика в тежестта между вас и банката — обикновено защото не сте имали възможност да я разберете напълно или да преговаряте по нея. Законът казва: ако една клауза е неравноправна, тя просто не важи. Все едно я няма.

Какво казва Европейският съд?

Съдът на Европейския съюз е разглеждал точно такива случаи многократно, включително и дело, свързано конкретно с кредити в швейцарски франкове. Изводът е категоричен: ако банката не е обяснила ясно и конкретно какви са реалните рискове от промяна на курса — а не само технически как работи превалутирането — клаузата за валутния риск може да отпадне. А ако договорът не може да съществува без нея, целият договор може да бъде обявен за недействителен.

Съдът е разгледал и какво се случва финансово, ако договорът отпадне: банката не може да иска от вас "обезщетение" за това, че сте ползвали парите — може да иска обратно само главницата. Вие от своя страна имате право да си върнете надплатеното.

"Добре, но не мина ли твърде много време?"

Логичен въпрос. Много хора се притесняват, че е изтекла давност. Тук има добра новина: съдът приема, че давностният срок за иск за връщане на пари, платени по неравноправна клауза, не започва да тече от датата, на която сте платили вноската, а от момента, в който сте разбрали (или реално сте могли да разберете), че клаузата е неравноправна. Това означава, че давността не е автоматично "изтекла" само защото кредитът е стар.

Значи ли това, че потребителят винаги ще спечели делото?

Не автоматично — всеки случай е индивидуален. Изходът зависи от:

какво точно пише във вашия договор;

каква информация ви е дала банката при подписването (имало ли е разяснения, декларации, симулации на риск);

как точно е формулирана клаузата за валутния риск.

Какво бихте могли да постигнете, ако делото е успешно?

В зависимост от конкретиката:

Обявяване на клаузата за валутния риск за нищожна — занапред вноските ви се преизчисляват без нея;

Обявяване на целия договор за недействителен — при определени условия, с връщане на надплатени суми;

Възстановяване на надплатени суми заради курсовите разлики, платени през годините.

Какво е препоръчително да се направи?

Събиране на документи — договора за кредит, всички анекси, погасителния план, кореспонденция с банката.

Анализ на казуса — всеки договор е различен, а преценката изисква конкретен правен анализ.

Правна консултация със специалист, който да прегледа вашия конкретен договор и да ви каже реалистично какви са шансовете и възможните стъпки.

Тази статия е с информативна цел и не представлява правен съвет по конкретен случай. Всеки договор е различен и изисква индивидуален преглед.